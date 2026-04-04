"MIROVNI PREGOVORI PAKISTANA I AVGANISTANA NAPREDUJU" Oglasio se Peking!
Mirovni pregovori avganistanske talibanske vlade i Pakistana napreduju, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Kine, koja posreduje u tim razgovorima.
- Proces konsultacija se stalno sprovodi i napreduje - rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning.
Islamabad i Kabul su obnovili mirovne pregovore u sredu u gradu Urumćiju u Kini, otkada ta država posreduje u njima.
- Tri strane su takođe postigle konsenzus i dogovore o konkretnom operativnom načinu, uključujući medijsko izveštavanje - navela je portparolka.
Ona je rekla da je "od nedavne eskalacije pakistano-avganistanskog sukoba Kina posredovala i promovisala pregovore na svoj način, održavajući blisku komunikaciju sa obema stranama putem više kanala i na različitim nivoima, i stvarajući uslove i pružajući platforme za dijalog".
Dodala je da obe zemlje "pridaju značaj posredničkim naporima Kine i pozdravljaju ih, i da su spremne da ponovo sednu za pregovarački sto, što je pozitivan razvoj događaja".
Iako su mirovni pregovori među zaraćenim stranama obnovljeni, policija je izvestila da se bombaš samoubica kasno sinoć zaleteo vozilom natovarenim eksplozivom u policijsku stanicu u okrugu Banu na severozapadu Pakistana, pri čemu je poginulo pet ljudi.
Islamabad često optužuje Kabul da pruža utočište pobunjenicima koji izvode napade u Pakistanu, posebno pakistanskim talibanima (TTP), što Avganistan negira.
(Kurir.rs/Beta)