Slušaj vest

Mirovni pregovori avganistanske talibanske vlade i Pakistana napreduju, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Kine, koja posreduje u tim razgovorima.

- Proces konsultacija se stalno sprovodi i napreduje - rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning.

Islamabad i Kabul su obnovili mirovne pregovore u sredu u gradu Urumćiju u Kini, otkada ta država posreduje u njima.

- Tri strane su takođe postigle konsenzus i dogovore o konkretnom operativnom načinu, uključujući medijsko izveštavanje - navela je portparolka.

1/20 Vidi galeriju Avganistanski talibani Foto: EPA/STR, Facebook/Kristijan Iličić

Ona je rekla da je "od nedavne eskalacije pakistano-avganistanskog sukoba Kina posredovala i promovisala pregovore na svoj način, održavajući blisku komunikaciju sa obema stranama putem više kanala i na različitim nivoima, i stvarajući uslove i pružajući platforme za dijalog".

Dodala je da obe zemlje "pridaju značaj posredničkim naporima Kine i pozdravljaju ih, i da su spremne da ponovo sednu za pregovarački sto, što je pozitivan razvoj događaja".

1/10 Vidi galeriju Pakistanska vojska Foto: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia, Abdul BASIT / AFP / Profimedia

Iako su mirovni pregovori među zaraćenim stranama obnovljeni, policija je izvestila da se bombaš samoubica kasno sinoć zaleteo vozilom natovarenim eksplozivom u policijsku stanicu u okrugu Banu na severozapadu Pakistana, pri čemu je poginulo pet ljudi.

Islamabad često optužuje Kabul da pruža utočište pobunjenicima koji izvode napade u Pakistanu, posebno pakistanskim talibanima (TTP), što Avganistan negira.