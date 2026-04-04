Vođa vojne vlasti Burkine Faso Ibrahim Traore koji je preuzeo vlast vojnim pučom u septembru 2022. godine, rekao je novinarima da narod treba da zaboravi na demokratiju i da "demokratija ubija".

Vojne vlasti prvobitno su obećale da će raspisati izbore 2024. godine. Međutim, godinu dana nakon puča, Traore je izjavio da neće biti izbora dok zemlja, koja se već više od decenije bori sa pobunama povezanim sa Al Kaidom i Islamskom državom, ne bude dovoljno sigurna za svakog građanina da glasa.

Kada su ga pitali o izborima tokom okruglog stola sa novinarima koji je emitovan na državnoj televiziji sinoć, Traore je rekao da se njegova administracija fokusira na druge izazove.

- Ljudi treba da zaborave na pitanje demokratije. Moramo reći istinu: demokratija nije za nas - rekao je, prenosi Rojters.

Pozivajući se na primer Libije, gde su, kako je rekao, spoljne sile pokušale da "nametnu demokratiju", dodao je da "demokratija ubija".

Ibrahim Traore, vođa vojne vlasti u Burkini Faso

Traoreova vlada je u januaru raspustila sve političke stranke, nakon što je prethodno suspendovala političke aktivnosti.

Pre puča, zemlja je imala više od 100 registrovanih političkih stranaka, od kojih je 15 bilo zastupljeno u parlamentu nakon izbora 2020. godine.

Susedne zemlje Mali i Niger, takođe pod vođstvom vojnih hunti koje su došli na vlast putem puča, takođe su raspustile političke stranke.

Tokom islamističkih pobuna u sve tri zemlje ubijeno je na hiljade ljudi, a milioni su raseljeni tokom poslednje decenije.

Organizacija Hjuman rajts voč (Human Rights Watch) je juče objavila izveštaj u kojem se navodi da su vojne snage Burkine Faso i njihovi saveznici ubili više od dva puta više civila nego islamistički militanti od 2023. godine.

Vlada nije odgovorila na zahteve za komentar Rojtersa u vezi sa izveštajem.