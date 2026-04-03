Protiv muškarca koji je u četvrtak uveče u vozu kod Bonaaktivirao eksplozivno sredstvo i nožem preteo putnicima određen je u petak istražni pritvor, a državno tužilaštvo ne isključuje političku pozadinu dela, s obzirom na to da je osumnjičeni poznat kao pripadnik ekstremno desničarske scene.

- Protiv osumnjičenog pokrenuta je istraga zbog sumnje u višestruki pokušaj ubistva, pokušaj nanošenja telesnih povreda i kršenje zakona o eksplozivnim sredstvima - saopštilo je državno tužilaštvo u Dizeldorfu.

Dvadesetogodišnjem nemačkom državljaninu stavlja se na teret da je u superbrzom vozu na relaciji Ahen-Frankfurt u četvrtak uveče aktivirao za sada nepoznato pirotehničko sredstvo, pri čemu je povređeno 12 putnika.

Mediji prenose da je osumnjičeni preteo putnicima nožem. Nekoliko putnika savladalo je napadača i zatvorilo ga u WC dok policija nije ušla u voz na stanici Zigburg/Bon.

Tužilaštvo takođe ukazuje na moguću političku pozadinu dela, budući da je osumnjičeni policiji poznat kao pripadnik ekstremne desnice. Pojedine indicije ukazuju i na moguću psihičku bolest osumnjičenog.

Tokom pretresa stana pronađeni su tragovi povezani sa islamističkom scenom, kao i primerak Hitlerove knjige "Mein Kampf".

