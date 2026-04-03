Incident se dogodio u isto vreme kad je oboren i F-15E

Slušaj vest

Još jedan borbeni avion američkih vazdušnih snaga srušio se danas u regionu Persijskog zaliva, izjavila su dva američka zvaničnika.

Oni su rekli da je jedini pilot sigurno spasen pošto se avion A-10 Warthog ("Bradavilčasta svinja") srušio u blizini Ormuskog moreuza.

Incident se navodno dogodio otprilike u isto vreme kad je oboren i F-15E.

Jedan od dva člana posade tog aviona je pronađen i nalazi se kod američkih snaga, dok potraga za drugim i dalje traje.

A-10 „Vartog“ je američki jurišni avion razvijen tokom Hladnog rata, specijalizovan za blisku vazdušnu podršku kopnenim snagama. Njegova primarna misija je uništavanje tenkova, oklopnih vozila i drugih kopnenih ciljeva, zbog čega je opremljen moćnim topom GAU-8 kalibra 30 mm, jednim od najmoćnijih oružja instaliranih na bilo kom borbenom avionu.

Poznat je po sporijem letu u poređenju sa drugim borbenim avionima, ali upravo to mu omogućava da preciznije deluje i duže ostane iznad bojnog polja.

Ono što čini „Vartog“ posebno jedinstvenim je njegova izdržljivost. Dizajniran je da preživi udarce sa zemlje, ima oklopljenu kabinu i sisteme koji mu omogućavaju da nastavi da leti čak i sa ozbiljnim oštećenjima. Zbog toga ga piloti često nazivaju „letećim tenkom“.