Američki helikopter "Crni jastreb" (Black hawk) pogođen je danas iznad Irana, tokom operacije potrage i spasavanja posade američkog lovca F-15E "Strike Eagle", koji je ranije danas oboren iznad južnog Irana, saopštio je američki zvaničnik.

Zvaničnik je za NewsMax rekao da je posada pogođenog helikoptera pronađena i da je bezbedna.

Dva američka zvaničnika su potvrdila da je jedan od pilota u avionu koji je oboren u Iranu spasen i da je na medicinskom lečenju, dok je status drugog pilota nepoznat.

Zvaničnici su naveli da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju.

Kurir.rs/NewsMax

Ne propustitePlanetaSVE O AVIONU F-15E KOJI JE OBOREN IZNAD IRANA: Vrhunski višenamenski lovac-bombarder specijalizovan za duboke udare na neprijateljsku teritoriju! (VIDEO, FOTO)
PlanetaPRVE FOTOGRAFIJE OSTATAKA AMERIČKOG AVIONA RAZNETOG IZNAD IRANA? Teheran tvrdi da je oboren F-35, dok slike ukazuju na potpuno drugu letelicu - UDARNOG ORLA!
PlanetaAMERIČKI HELIKOPTER POGOĐEN IZNAD IRANA! Pao još jedan lovac SAD, "leteći tenk" A-10 srušio se kod Ormuza?! Iranci poručuju: "Ovo je naš teren" (FOTO/VIDEO)
PlanetaTRAMP POTVRDIO DA JE KUVAJT "PATRIOTIMA" OBORIO TRI AMERIČKA LOVCA F-15! Predsednik SAD: "Bila je to mala nezgoda" (VIDEO)
