Američki helikopter "Crni jastreb" (Black hawk) pogođen je danas iznad Irana, tokom operacije potrage i spasavanja posade američkog lovca F-15E "Strike Eagle", koji je ranije danas oboren iznad južnog Irana, saopštio je američki zvaničnik.

Zvaničnik je za NewsMax rekao da je posada pogođenog helikoptera pronađena i da je bezbedna.

Dva američka zvaničnika su potvrdila da je jedan od pilota u avionu koji je oboren u Iranu spasen i da je na medicinskom lečenju, dok je status drugog pilota nepoznat.

Zvaničnici su naveli da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju.