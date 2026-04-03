Snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje grupu muškaraca sa puškama kako kreću u potragu u iranskom Huzestanu. U poruci objavljenoj uz snimak, članovi plemena Bahtijari izrazili su uverenje da će uspeti u svojoj nameri da uhvate američkog pilota.

- Ne brinite, pronaći ćemo ga - poručili su.

Prema za sada nepotvrđenim izveštajima iranske agencije Tasnim, snage Korpusa čuvara islamske revolucije tvrde da su iznad centralnog Irana oborile američki borbeni avion F-35 Lightning II.

Navodno se pilot katapultirao i sleteo na iransko tlo, a postoje indicije da su ga iranske snage možda i zarobile. Informacije o njegovoj sudbini za sada nisu nezavisno potvrđene.

F-35

IRGC takođe tvrdi da je reč o drugom oborenom F-35 i da je letelica u potpunosti uništena, ali ove tvrdnje nisu potvrđene iz američkih izvora.

F-15

Ove informacije pojavljuju se u kontekstu eskalacije sukoba nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojne napade na Iran, na šta je Teheran odgovorio nizom raketnih i napada dronovima.

