Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV lično je nosio drveni krst kroz svih 14 stanica Krsnog puta u Koloseumu tokom svog prvog Velikog petka na toj poziciji, što je prvi put nakon više decenija da poglavar nosi taj krst.

"Mislim da će to biti važan znak zbog onoga što papa predstavlja, duhovnog vođu u današnjem svetu, i za ovaj glas, koji svi žele da čuju, koji kaže da Hristos i dalje pati. Svu ovu patnju nosim u svojoj molitvi", rekao je papa ranije ove nedelje novinarima.

Papa Jovan Pavle II je nosio krst tokom cele povorke od svog prvog Velikog petka kao papa 1979. godine do operacije kuka 1995. godine, kada ga je nosio samo deo puta.

Papa Benedikt XVI je prve godine službe nosio krst do prve stanice unutar Koloseuma, a zatim je pratio druge nosače u procesiji koja se završava na platformi na Palatinskom brdu.

Papa Franja nikada nije nosio krst, ali je učestvovao u procesiji dok mu se zdravlje nije pogoršalo, prenosi Glas Srpske pisanje Tanjuga.

Ispred Koloseuma, na Krsnom putu, okupio se veliki broj ljudi ljudi, koji obeležava poslednje sate Isusovog života, od njegove smrtne kazne, preko uzimanja krsta, do raspeća, smrti i sahrane.

Povorka je završena ispred Koloseuma na vrhu Palatinskog brda.

Molitve, koje se čitaju naglas na svakoj stanici, sastavio je sveštenik Frančesko Paton, koji je bio kustod Vatikana od 2016. do 2025. godine, zadužen za brigu o svetim mestima.

"Krstni put nije namenjen onima koji vode iskreno pobožan ili apstraktno sabran život, već je vežba onoga ko zna da vera, nada i milosrđe moraju biti otelotvorene u stvarnom svetu", napisao je Paton u svom uvodu.

Papa će danas, na Veliku subotu, predsedavati obredima Uskršnjeg bdenja na Trgu Svetog Petra i predvoditi rimokatolike u proslavu Uskrsa u nedelju.

Papa će na Uskrs služiti misu na otvorenom na Trgu Svetog Petra, pre nego što iznese svoju uskršnju poruku i ponudi tradicionalni blagoslov "Urbi et Orbi" gradu Rimu i svetu.