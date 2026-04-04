Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je u planinskom vencu Hindukuš, oko 150 kilometara istočno od avganistanskog grada Kunduza.

Portparol guvernera Kabula, Hafizulah Bašarat rekao je da je osam članova jedne porodice poginulo, a da je jedno dete povređeno kada se kuća srušila na obodu avganistanskog glavnog grada, prenosi AP.

Kabul se nalazi oko 290 kilometara jugozapadno od epicentra zemljotresa, a do sada nije bilo izveštaja o šteti ili povredama iz područja bližih epicentru.

Portparol avganistanskog Ministarstva zdravlja Šarafat Zaman rekao je da su Kabul i pokrajinske zdravstvene vlasti stavljene u stanje pripravnosti.

Zemljotres se u Pakistanu osetio u Islamabadu, Pešavaru, Čitralu, Svatu i Šangli, prema podacima Pakistanskog meteorološkog odeljenja a do sada nije bilo neposrednih izveštaja o šteti ili povređenima u toj zemlji.

