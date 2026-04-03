Zvaničnici NASA dali su najnovije informacije o napretku Artemisa II.

Rukovodilac programa Orion, Hauard Hu, kaže da sve na svemirskoj letelici izgleda ide „kako se očekivalo ili čak i bolje u nekim slučajevima“ – ali postoji jedan mali problem koji NASA rešava.

Problem s propelerom

"Radimo na jednom problemu sa propelerom SM, u smislu pritiska“, kaže on. „Dakle, imamo helijum koji vrši pritisak u rezervoarima za gorivo oi u osnovi istiskuje oksidans u gorivu kako bi se izazvalo neko od glavnih sagorevanja, pa smo morali da izolujemo jednu od grana. Procenjujemo to, razmatramo to".

Posada „ne oseća udobnost“ jer je temperatura u kabini pala na 18 stepeni Celzijusa

Sada se bave temperaturom u kabini posade, koja je bila „srednjih 21 stepeni Celzijusa“ nakon poletanja.

Rukovodilac leta Džad Friling objašnjava: „Isključili smo neke od grejača na oblozi i temperatura je pala na oko 18 stepeni Celzijusa. A onda smo shvatili da posadi nije udobno na 18 stepeni Celzijusa, pa smo uključili neke od tih grejača.“

"Smanjili smo brzinu ventilatora u kabini da bismo pokušali da to prilagodimo i sada smo je podigli na oko 21, do sredine 21 stepena Celzijusa“.

Objašnjeno i kakva se to voda prosula

Strastveni pratioci prenosa uživo čuli su kako specijalistkinja misije Kristina Koh objašnjava da posada koristi peškire da pokuša da obriše vodu u kapsuli Orion. Ali nema razloga za brigu.

Na pitanje novinara, Friling objašnjava: „Nije neuobičajeno da kad god pune kese sa pićem, izađe malo vode.

„Ovaj konkretan incident o kome je posada govorila verovatno se dogodio dok smo punili kese sa vodom za rezervne situacije, u špricu se nalazila slamka, oko koje se stavlja peškir da voda ne bi istekla.

„Postoji i funkcija prenosivog dispenzera za vodu tako da kada isključite ventil, i dalje malo curi voda“.

Posada "odlično raspoložena", razgovarala sa porodicama

Razumljivo je da postoji veliko interesovanje za to kako se astronauti osećaju – a Lakiša Hokins iz NASA uverava da su „odlično raspoloženi“.

„Veoma su uzbuđeni zbog prilike da budu tamo i onoga što se dešava“, kaže ona. „Očigledno je da su bili veoma, veoma zauzeti prvih nekoliko dana, ali sada kada smo to prošli, postojala je prilika da rade stvari poput razgovora sa svojim porodicama.“

Ona ističe da NASA svakodnevno budi posadu pesmom (današnja je bila „In a Daydream“ grupe Fredi Džouns).

„Dešava se mnogo zabavnih stvari pored mnogo napornog rada“, kaže ona.

Prvi let posle više od 50 godina

Misija Artemis II je prvi let ljudske posade do orbite Meseca posle više od pola veka i misije Apolo 17 1972. Astronauti NASA Rid Vajzmen, Viktor Glover, Kristina Kouk i kanadski astronaut Džeremi Hansen putuju ka Mesecu, a plan je da ga letelica obiđe i vrati se nazad na Zemlju. Tokom leta trebalo bi da budu oboreni mnogi rekordi.

Ime programa Artemis odabrano je jer je starogrčka boginja Artemida (na engleskom Artemis) sestra bliznakinja boga Apolona (na engleskom Apollo), po kome je nazvan uspešni program lunarnih ekspedicija šezdesetih i sedamdesetih godina.