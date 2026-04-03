Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da obaranje borbenog aviona F-15 iznad Irana neće uticati na pregovore sa tom zemljom.

Ovo je prva Trampova izjava o incidentu u kojem je jedan pilot spasen, dok je potraga za drugim još uvek u toku.

Tramp je odbio da komentariše detalje operacije potrage i spasavanja koja je u toku u Iranu. Međutim, izrazio je frustraciju zbog izveštavanja medija o onome što je nazvao intenzivnom i osetljivom vojnom operacijom.

Na pitanje da li će ovi događaji uticati na pregovore sa Iranom, američki predsednik je odgovorio: „Ne, nikako. Ovo je rat. Mi smo u ratu“.

U međuvremenu, iranska poluzvanična novinska agencija Fars je, pozivajući se na neimenovani izvor, objavila da je američki predlog za 48-časovni prekid vatre odbijen.

Ranije ove nedelje, iranski ministar spoljnih poslova rekao je da će zemlja prihvatiti samo trajni kraj rata, a ne privremeno primirje.