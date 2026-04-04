Predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je britanskog premijera Kira Starmera, optužujući ga za slab odgovor u vezi sa ratom u Iranu.

Tramp je, govoreći na Uskršnjem ručku u Beloj kući, imitirao britanskog premijera i podsmevao mu se da mora da pita svoj tim pre nego što pošalje dva stara, dotrajala nosača aviona na Bliski istok.

„Rekao sam im: Imate dva stara nosača aviona, možete li ih poslati? A on: Oh, moraću da pitam svoj tim“, rekao je Tramp, oponašajući Starmera slabim glasom.

On je dodao da rat već počinje, a odluke se odlažu, prenose mediji.

„Rekao sam: Vi ste premijer, ne morate. Ne, ne, ne, moram da pitam svoj tim. Moj tim mora da se sastane, sastajemo se sledeće nedelje. Ali rat je već počeo. Sledeće nedelje rat će biti gotov, za tri dana“, rekao je američki lider.

Dodao je i da bi Britanija trebalo da bude njihov najbolji saveznik, ali da to nije bila tokom američko-izraelskog rata sa Iranom.

Tramp je naveo da bi britanski kralj Čarls, koji uskoro putuje u Vašington, bio drugačiji u pristupu i da bi podržao SAD.

Starmer je odbio američke zahteve za ofanzivnim akcijama iz britanskih baza, uključujući bazu Dijego Garsija, kao i za slanje ratnih brodova da se otvori Ormuski moreuz, koji trenutno blokira Iran, utičući na rast cena nafte i gasa.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper istakla je da britanske odluke prate nacionalni interes i najavila moguće dodatne sankcije Iranu ukoliko blokada moreuza bude nastavljena.

Tramp je, takođe, najavio da razmatra mogućnost povlačenja SAD iz NATO, kritikujući saveznike zbog nedostatka podrške u sukobima na Bliskom istoku.

Ujedinjene nacije su u četvrtak usvojile revidiranu rezoluciju o Ormuskom moreuzu, ograničavajući akcije samo na odbrambene mere, nakon pritiska Kine, Rusije i Francuske.