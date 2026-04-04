Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija u martu pretrpela najveće gubitke u celom ratu - više od 35.000 poginulih i povređenih.

"Ruski gubici u martu dostigli su najveći nivo tokom rata: samo zahvaljujući udarima naših dronova, 33.988 ruskih vojnika je ubijeno ili teško ranjeno, a još 1.363 okupatora je eliminisano zahvaljujući artiljerijskim i drugim udarima. To je više od 35 hiljada ruskih gubitaka za mesec dana, i to su jasno potvrđeni gubici: imamo video-zapis svakog takvog poraza u našem sistemu", naveo je Zelenski na Telegramu.

On je napomenuo da mu je ministar odbrane Mihailo Fedorov podneo izveštaj o rezultatima svih jedinica na frontu.

Zelenski je naglasio da su samo u martu uništena 274 ruska sistema protivvazdušne odbrane.

"Postoje i opipljivi rezultati uništavanja ruskih skladišta i vojne logistike. Ministarstvo odbrane će zajedno sa Oružanim snagama predstaviti detaljan izveštaj za mart – podatke koji će biti javni", dodao je.

Zelenski je najavio da će nakon današnjeg sastanka sa Fedorovim, Ministarstvo odbrane predstaviti nove mere za jačanje ukrajinske pešadije, unapređenje sistema ugovora u vojsci i efikasnije reagovanje na neovlašćeno napuštanje jedinica.

"Mere moraju biti takve da će zaista funkcionisati", naglasio je.

On je dodao da se pripremaju i odluke za proširenje izvoznih kapaciteta ukrajinske vojne industrije, kao i za razvoj zajedničke proizvodnje naoružanja sa međunarodnim partnerima.

Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, ukupni gubici ruskih snaga od početka invazije procenjuju se na oko 1,3 miliona ljudi.