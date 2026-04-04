OBORENA "BRADAVIČASTA SVINJA": Iran potvrdio rušenje američkog jurišnog aviona A-10 u blizini Ormuskog moreuza! (VIDEO)
Iranska vojska je saopštila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane oborili danas američki jurišni avion A-10 (Warthog) ("Bradavilčasta svinja") iznad južnih iranskih voda blizu Ormuskog moreuza, a da se avion srušio u Persijski zaliv.
Saopštenje, objavljeno na veb-sajtu vojske, usledilo je ubrzo pošto je Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da je ranije danas oborila američki lovac F-35 u centralnom iranskom vazdušnom prostoru, prenosi Tasnim.
Iznad Irana ranije danas je oboren američki lovac F-15E, pri čemu je jedan pilot, koji se katapultirao, pronađen i spasen, dok je status drugog člana posade još nepoznat, rekao je ranije danas predstavnik američkog Kongresa koji je upoznat sa situacijom.
Američki zvaničnici su za CBS rekli da se još jedan američki vojni avion, A-10 "Vartog" danas zapalio i oštetio tokom akcije potrage i spasavanja člana posade američkog borbenog aviona F-15E, koji je oboren iznad Irana.
Pilot aviona "Vartog" se katapultirao iznad Persijskog zaliva i uspešno je izvučen iz mora, prenela je američka televizija.
Američki helikopter "Blek houk" (Black hawk) pogođen je danas iznad Irana, tokom operacije potrage i spasavanja posade američkog lovca F-15E "Strajk igl" (Strike Eagle), koji je ranije danas oboren iznad južnog Irana, saopštio je američki zvaničnik.
On je za Njuzmaks rekao da je posada pogođenog helikoptera pronađena i da je bezbedna.
