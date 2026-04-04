Slušaj vest

Iranska vojska je saopštila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane oborili danas američki jurišni avion A-10 (Warthog) ("Bradavilčasta svinja") iznad južnih iranskih voda blizu Ormuskog moreuza, a da se avion srušio u Persijski zaliv.

Saopštenje, objavljeno na veb-sajtu vojske, usledilo je ubrzo pošto je Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da je ranije danas oborila američki lovac F-35 u centralnom iranskom vazdušnom prostoru, prenosi Tasnim.

Iznad Irana ranije danas je oboren američki lovac F-15E, pri čemu je jedan pilot, koji se katapultirao, pronađen i spasen, dok je status drugog člana posade još nepoznat, rekao je ranije danas predstavnik američkog Kongresa koji je upoznat sa situacijom.

Avion A-10 Foto: Printskrin Youtube

Američki zvaničnici su za CBS rekli da se još jedan američki vojni avion, A-10 "Vartog" danas zapalio i oštetio tokom akcije potrage i spasavanja člana posade američkog borbenog aviona F-15E, koji je oboren iznad Irana.

Pilot aviona "Vartog" se katapultirao iznad Persijskog zaliva i uspešno je izvučen iz mora, prenela je američka televizija.

Američki helikopter "Blek houk" (Black hawk) pogođen je danas iznad Irana, tokom operacije potrage i spasavanja posade američkog lovca F-15E "Strajk igl" (Strike Eagle), koji je ranije danas oboren iznad južnog Irana, saopštio je američki zvaničnik.

On je za Njuzmaks rekao da je posada pogođenog helikoptera pronađena i da je bezbedna.