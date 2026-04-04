Iranska vojska je saopštila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane oborili danas američki jurišni avion A-10 (Warthog) ("Bradavilčasta svinja") iznad južnih iranskih voda blizu Ormuskog moreuza, a da se avion srušio u Persijski zaliv.

Saopštenje, objavljeno na veb-sajtu vojske, usledilo je ubrzo pošto je Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da je ranije danas oborila američki lovac F-35 u centralnom iranskom vazdušnom prostoru, prenosi Tasnim.

Iznad Irana ranije danas je oboren američki lovac F-15E, pri čemu je jedan pilot, koji se katapultirao, pronađen i spasen, dok je status drugog člana posade još nepoznat, rekao je ranije danas predstavnik američkog Kongresa koji je upoznat sa situacijom.

A-10 avion
Avion A-10 Foto: Printskrin Youtube

Američki zvaničnici su za CBS rekli da se još jedan američki vojni avion, A-10 "Vartog" danas zapalio i oštetio tokom akcije potrage i spasavanja člana posade američkog borbenog aviona F-15E, koji je oboren iznad Irana.

Pilot aviona "Vartog" se katapultirao iznad Persijskog zaliva i uspešno je izvučen iz mora, prenela je američka televizija.

Američki helikopter "Blek houk" (Black hawk) pogođen je danas iznad Irana, tokom operacije potrage i spasavanja posade američkog lovca F-15E "Strajk igl" (Strike Eagle), koji je ranije danas oboren iznad južnog Irana, saopštio je američki zvaničnik.

On je za Njuzmaks rekao da je posada pogođenog helikoptera pronađena i da je bezbedna.

Ne propustitePlanetaOBOREN I TREĆI AMERIČKI AVION! "Leteći tenk" A-10 srušen u blizini Ormuskog moreuza (VIDEO)
A-10 avion A-10.jpg
PlanetaTRAMP: Obaranje F-15 neće uticati na pregovore sa Iranom! "Mi smo u ratu"!
Donald Tramp Iran rat u Iranu napad na Iran
PlanetaIRANSKA GARDA TVRDI DA JE ZAROBILA AMERIČKOG PILOTA: Avion F-35 oboren iznad centralnog Irana novim odbrambenim sistemom Vazduhoplovnih snaga
lovac F-35
PlanetaSVE O AVIONU F-15E KOJI JE OBOREN IZNAD IRANA: Vrhunski višenamenski lovac-bombarder specijalizovan za duboke udare na neprijateljsku teritoriju! (VIDEO, FOTO)
profimedia-1023885851.jpg
PlanetaNAJGORA 24 SATA ZA AMERIKU OD POČETKA RATA! Iranci im obaraju avione i helikoptere, Tramp rekao šta će se desiti ako zarobe američkog pilota! (FOTO/VIDEO)
rat u Iranu napad na Iran
PlanetaIRANCI TVRDE DA SU OBORILI AMERIČKI AVION F-18! Teheran: Pogođen naprednim sistemom PVO! Komanda SAD: Nije oboren nijedan naš avion (VIDEO)
shutterstock-1197684745.jpg
Planeta"IZVINITE, NISMO ZNALI DA JE NEVIDLJIV": Teheran poslao poruku Americi posle obaranja F-35! "Sve najbolje iz Irana" (FOTO)
avion.jpg