Bivša manekenka otkrila je da je u vezi sa ministrom unutrašnjih poslova, što je već drugi sličan slučaj u kabinetu italijanske premijerke, Đorđe Meloni.

Bivša manekenka potvrdila vezu sa ministrom

Klaudija Konte (34), nekadašnja manekenka, a danas novinarka, u radijskom intervjuu potvrdila je spekulacije da je u emotivnoj vezi sa ministrom unutrašnjih poslova Mateom Pjantedosijem. Reč je o 62-godišnjem ministru koji je oženjen i ima dvoje odrasle dece.

Na pitanje o navodnoj romansi, Konte, koju na Instagramu prati više od 300.000 ljudi, kratko je odgovorila: "To je nešto što ne mogu da negiram."

Dodatnu težinu celoj priči daje činjenica da je Konte dobila neplaćenu poziciju u parlamentarnoj istražnoj komisiji koja se bavi policijom i bezbednošću u urbanim sredinama. Ni ministar Pjantedosi ni premijerka Meloni za sada nisu javno komentarisali ove navode.

Konte je ranije obavljala više javnih i savetničkih funkcija, uključujući i mesto umetničke direktorke jednog italijanskog filmskog festivala, a na društvenim mrežama često je objavljivala fotografije sa ministrima, političarima, pa čak i sa papom.

Podeljene reakcije

Portparol ministra unutrašnjih poslova saopštio je da neće biti komentara na tvrdnje o aferi i da je ministar u četvrtak normalno obavljao svoje dužnosti. Naglasio je i da ministar nikada nikome nije dodeljivao "usluge, poslove ili funkcije".

Visoki zvaničnici vladajuće stranke "Braća Italije" stali su u odbranu ministra, ističući da je reč o privatnoj stvari. Đovani Donzeli, blizak saradnik premijerke, izjavio je da Pjantedosi nema šta da krije i da vrlo dobro obavlja svoj posao, dodajući da svako ima pravo na privatni život i da država trenutno ima važnijih problema.

Sličan stav iznela je i poslanica Sara Kelani, koja je ocenila da je Pjantedosi jedan od najboljih ministara u vladi i da u celoj situaciji ne vidi ništa sporno.

Međutim, opozicija traži odgovore. Liderka Demokratske stranke, Eli Šlajn izjavila je da je koaliciju Melonijeve pogodio "ko zna koji po redu skandal" i zatražila da ministar objasni koje je funkcije Konteova eventualno dobila uz njegovu podršku.

- Otkrivene informacije su nejasne. Ministar mora da da objašnjenje - poručila je Luana Zanela iz zeleno-leve koalicije.

Niz skandala i političkih udaraca

Ovo nije prvi put da se vlada Đorđe Meloni suočava sa ovakvim aferama. U septembru 2024. godine bivši ministar kulture Đenaro Sanđulijano bio je primoran da podnese ostavku nakon što je otkriveno da je bio u tajnoj vezi sa mlađom influenserkom Marijom Rosarijom Bočijom. Tada se javno izvinio u emotivnom televizijskom obraćanju.

Premijerka je prošle nedelje pretrpela i težak politički poraz na referendumu o reformi pravosuđa, što je narušilo njen imidž stabilnog lidera uoči parlamentarnih izbora koji se očekuju sledeće godine.

Vladu su napustila i tri visoka zvaničnika, uključujući zamenika ministra pravosuđa Andreu Delmastra, za kojeg se otkrilo da poseduje akcije u restoranu navodno povezanom sa mafijom.

Ministarka turizma Danijela Santanke takođe je pod istragom zbog sumnji na prevaru i lažno knjigovodstvo.

Pokušaj novog početka

Nakon niza skandala, Đorđa Meloni pokušava da povrati političku inicijativu i sredinom aprila planira obraćanje parlamentu, gde će predstaviti planove vlade za naredni period.

Takođe namerava da nastavi reformu izbornog sistema, prema kojoj bi koalicija koja osvoji više od 40 odsto glasova automatski dobila parlamentarnu većinu.