Jednog člana posade su spasile američke snage, dok se potraga za drugim nastavlja. Iranski državni mediji su javno pozvali na hvatanje pilota.

Njujork tajms je takođe izvestio o drugom padu u blizini Ormuskog moreuza. Prema izveštaju, A-10 Tanderbolt II ("Bradavičasta svinja") srušio se približno u isto vreme kada i F-15, a pilot tog jurišnog aviona je navodno spašen.

Američka vojska je spremna za takve situacije, i ima seriju isplaniranih koraka. Postupci su precizno definisani i redovno se vežbaju. U suštini, radi se o dve stvari: spasavanju sopstvenog osoblja i sprečavanju da američka vojna oprema padne u neprijateljske ruke.

Osnova za ovo su smernice za takozvani "izvlačenja osoblja", odnosno spasavanje vojnika iza neprijateljskih linija. U ovim smernicama se navodi: "Ljudi su najvažniji". Istovremeno se izdaje upozorenje zbog činjenice da su u prošlosti protivnici iskorišćavali zarobljene pojedince u obaveštajne svrhe, propagandu ili kao polugu u pregovorima.

Prvi cilj - Pronalaženje nestale osobe

Ako je avion oboren iznad neprijateljske teritorije, odmah se aktiviraju unapred utvrđeni planovi spasavanja. Timovi za potragu i spasavanje se raspoređuju – na zemlji i u vazduhu. Za pilota, borba za preživljavanje počinje nakon katapultiranja. Mora se sakriti. Ne sme biti otkriven. Pokušava da uspostavi kontakt sa prijateljskim snagama.

Posade aviona su obučene za ovo. Pre svojih misija, završavaju SERE obuku za preživljavanje - specijalizovani kurs preživljavanja, izbegavanja, otpora i bekstva. Tamo uče kako da se probiju i prežive iza neprijateljskih linija. Specijalizovane snage mogu da ga obezbeđuju, prate i štite iz vazduha. Ključni zadatak je brzo lociranje nestale osobe i njeno odvođenje na sigurno.

Drugi cilj - Zaštita tehnologije

Oboreni avion je od velikog interesa za neprijateljske obaveštajne službe. Radar, komunikacioni i oružani sistemi pružaju tragove o njegovim mogućnostima i potencijalnim ranjivostima. Stoga, vojska pokušava da brzo stigne i obezbedi mesto pada. Ako to ne uspe, olupina može biti napadnuta i uništena iz vazduha - na primer, raketama ili dronovima. Ovo se radi kako bi protivnik bio sprečen da analizira ili replicira tehnologiju.

Takvo obaranje ima posledice - daleko izvan vojne sfere. Ako pilot bude zarobljen, to može izazvati političke tenzije.

Efikasnost ovih planova spasavanja je demonstrirana 2012. godine. U to vreme, helikopter američke vojske se srušio u istočnom Avganistanu. Američki vojnici su ubrzo nakon toga spasili oba pilota, iako su talibanski borci bili prisutni u tom području.