Policija je ostala u potpunom šoku nakon što je otkrila istinu o devojčici čiji je nestanak pre više od 30 godina pokrenuo veliku istragu.

Kristina Mari Plant, koja danas ima 44 godine, nestala je bez traga kao trinaestogodišnjakinja, a godinama se strahovalo da je oteta ili ubijena.

Međutim, u neverovatnom preokretu ovog decenijama starog slučaja, nedavno je pronađena živa.

Nakon 32 godine potrage, istražitelji su konačno uspeli da stupe u kontakt sa njom, a ono što su saznali potpuno ih je zateklo.

Kristina Mari Plant Foto: Gila County Sheriff's Office

Kapetan Džejmi Garet izjavila je za NewsNation da je bila „zaprepašćena“ otkrićem da tinejdžerka nije bila žrtva otmice, već je svojevoljno pobegla od kuće.

Garet, detektivka koja je vodila razgovor sa Kristinom kako bi potvrdila njen identitet, objasnila je: „Očigledno nije bila srećna zbog toga gde i sa kim živi, pa je odlučila da ode.“

Prisećajući se njihovog razgovora, dodala je: „Bila sam u šoku. Rekla sam joj: 'Znaš li da smo sve ovo vreme mislili da te je neko oteo? Tvoj nestanak se vodio kao teško krivično delo.'“

Foto: Gila County Sheriff's Office

Dan kada je nestala

Kristina je poslednji put viđena 15. maja 1994. godine, kada je napustila svoj dom u Star Veliju u Arizoni.

Krenula je peške ka štali u kojoj je bio njen konj, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Njen nestanak je tada okarakterisan kao događaj pod „sumnjivim i opasnim okolnostima“, što je pokrenulo grozničavu potragu.

Grad je bio oblepljen plakatima sa njenim likom, na kojima je pisalo da je u trenutku nestanka nosila belu majicu, šareni šorts i crne patike.

Foto: screnshot NewsNation

Novi život u tajnosti

Ipak, istina je bila drugačija. Kristina je, uz pomoć pojedinih članova porodice, pobegla i započela potpuno nov život.

Od tada živi pod novim imenom, u tajnosti, i retko se osvrće na prošlost.

Kapetan Garet je prenela Kristinine reči: „Rekla mi je da je to bilo davno i da je to njen stari život. Ona je sada odrasla žena, ima svoju porodicu i o prošlosti više uopšte ne razmišlja.“

Kristina nije želela da iznosi dodatne detalje o svom sadašnjem životu, a iz policije je saopšteno da neće objavljivati dalje informacije iz poštovanja prema njenoj privatnosti i dobrobiti.

Proboj moderne tehnologije

Njen slučaj nikada nije formalno zatvoren.

Istražitelji su godinama unazad periodično analizirali dokaze, pre nego što je slučaj preuzela Jedinica za nerešene slučajeve šerifske kancelarije okruga Gila.

Iz kancelarije su naveli da je osnivanje ove jedinice označilo „obnovljenu posvećenost starim istragama“.