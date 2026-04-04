Evropa se mora pripremiti za dugoročni energetski šok izazvan ratom na Bliskom istoku. Evropski komesar za energetiku Dan Jergensen rekao je da se EU sprema za najgori mogući scenario, iako još nije došla do potpune krize.

Na nivou EU razmatraju se sve opcije, uključujući oslobađanje dodatne nafte iz strateških rezervi kako bi se smanjio pritisak na cene. Jedna od opcija je racioniranje goriva, objavio je "Fajnenšel tajms".

Evropa je ranije dobijala samo 10 procenata goriva koje je dolazilo kroz Ormuski moreuz, ali je rast cena nafte zbog blokade Ormuskog moreuza nakon američko-izraelskog napada na Iran 28. februara uticao na ceo svet.

- Retorika i reči koje koristimo sada su ozbiljnije nego što su bile u ranijoj fazi krize, a analize pokazuju da će ovo biti dugoročna situacija i da zemlje moraju biti sigurne da imaju sve što im je potrebno - rekao je Jergensen.

Iako u EU bezbednost snabdevanja još nije dovedena u pitanje.

Strukturni efekti

Brisel izrađuje planove za rešavanje „strukturnih, dugoročnih posledica“ rata. EU se sada priprema za najgori mogući scenario: bolje biti spreman nego žaliti, kaže komesar Jergensen.

Avio-kompanije su zabrinute zbog moguće nestašice mlaznog goriva.

Upitan o mogućnosti ublažavanja propisa o mlaznom gorivu kako bi se omogućio veći uvoz iz SAD ili dozvolio veći udeo etanola u automobilskom gorivu, Jergensen je rekao da postojeći propisi nisu promenjeni, ali da se razmatraju sve opcije.

EU i SAD imaju različite standarde za mlazno gorivo, koje u EU ima tačku smrzavanja od -47°C, dok je u SAD -40°C, izveštava Fajnenšel tajms.

Istorijski rekord

U martu su zemlje EU odlučile o najvećem oslobađanju strateških rezervi nafte u istoriji. Jedna od opcija je da se ide na novo oslobađanje nafte iz strateških rezervi.

- Moramo da držimo sve opcije otvorene, i ako je ovo zaista dugotrajna kriza, kao što predviđam, onda su nam ovi alati potrebni u kasnijoj fazi. Moramo ih koristiti u pravom trenutku, i to mora biti srazmerno - rekao je komesar EU za energetiku.