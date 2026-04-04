Gradonačelnik Burse, Mustafa Bozbej, uhapšen je i izveden pred sud zajedno sa još 57 osoba – među kojima su i njegova supruga, ćerka, kao i braća i sestre.

Oni su privedeni pod teškim optužbama za malverzacije i primanje mita tokom perioda kada je Bozbej obavljao funkciju gradonačelnika okruga Nilufer.

U okviru opsežne istrage koju vodi Glavno javno tužilaštvo u Bursi, izdate su poternice za ukupno 59 osoba.

Pored aktuelnog gradonačelnika Bozbeja, među glavnim osumnjičenima je i bivši gradonačelnik Nilufera, Turgaj Erdem, koji se već nalazi u pritvoru. Policija i dalje traga za dvojicom biznismena koji su trenutno u bekstvu.

Osumnjičenima se na teret stavlja niz ozbiljnih krivičnih dela:

Formiranje i upravljanje kriminalnom organizacijom

Članstvo u grupi osnovanoj radi vršenja krivičnih dela

Primanje mita

Pranje novca stečenog kriminalom

Izazivanje zagađenja životne sredine kroz nezakonitu gradnju

Gradonačelnik Burse Mustafa Bozbej i njegova supruga Seden Bozbej

Zatražen pritvor nakon 14 sati saslušanja

Nakon trodnevnog zadržavanja u Odeljenju za borbu protiv krijumčarenja i organizovanog kriminala, 57 osumnjičenih je prošlo zdravstvene preglede u gradskoj bolnici, nakon čega su dovedeni u sud.

Posle maratonskog saslušanja koje je trajalo čak 14 sati, javni tužilac je podneo zahtev za određivanje pritvora Mustafi Bozbeju.

Za 12 osumnjičenih, uključujući njegovu suprugu Seden Bozbej, ćerku Side Bozbej Gurer i brata Ertana Bozbeja, zatražena je blaža mera sudske kontrole (zabrana napuštanja boravišta).

Prilikom dolaska autobusa sa osumnjičenima u sud, ispred zgrade su se okupili članovi i simpatizeri lokalnog odbora stranke CHP, koji su ih dočekali uzvikujući parole podrške.

Optužbe za nezakonitu zaradu od skoro 16 milijardi lira

Istraga ukazuje na to da su tadašnji čelnici opštine Nilufer, Mustafa Bozbej i Turgaj Erdem, zajedno sa pojedinim opštinskim službenicima, primali mito u zamenu za nezakonito odobravanje veće gustine gradnje u određenim projektima.

Na taj način su, kako se sumnja, vlasnicima projekata i sebi pribavili ogromnu finansijsku korist.

Ukupan iznos nezakonito stečene dobiti koja je predmet ove istrage procenjuje se na neverovatnih 15 milijardi i 951 hiljadu turskih lira.

Tokom istrage identifikovana je i blokirana značajna imovina osumnjičenih, koja obuhvata:

213 nekretnina

51 stambeni objekat

36 vozila (koja su pretresena i zaplenjena)

23 adrese kompanija i poslovnih objekata

1 fondaciju

Turski Odbor za istragu finansijskog kriminala (MASAK) detaljno je pročešljao poslovanje sedam kompanija koje se dovode u vezu sa gradonačelnikom Bozbejem i njegovom porodicom. Na osnovu njihovih nalaza, Fond za osiguranje štednih depozita (TMSF) je u te kompanije postavio prinudne upravnike.

Jedini izuzetak je Fondacija za socijalnu i kulturnu uzajamnu pomoć Nilufer, kojom upravlja Bozbejeva supruga Seden.