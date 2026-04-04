Naoružani policajci koji su čuvali gradonačelnika Londona Sadika Kana ostavili su torbu sa oružjem ispred njegove kuće, nakon što im je jedna žena pokazala nju, javljaju mediji.

Građevinski radnik Džordan Grifits rekao je za The Sun da je njegova devojka pronašla torbu na putu u južnom Londonu u utorak uveče.

Torba je sadržala poluautomatski karabin Hekler i Koh MP5, pištolj Glock, šok-parač i municiju, objavile su novine.

- Nisam mogao da verujem svojim očima - rekao je Grifits za The Sun.

Radnik je pozvao policiju i rekao im šta je pronašao, a oni su došli da pokupe oružje u roku od nekoliko minuta.

- Rečeno mi je da ih je tamo ostavio jedan od službenika obezbeđenja Sadika Kana, što je logično jer on ovde živi - dodao je.

Policija je potvrdila njegove navode, kao i činjenicu da je to bilo njihovo oružje.

- U ovoj fazi, veruje se da su torbu izgubili policajci na dužnosti neposredno pre nego što ju je građanin pronašao - saopštila je Metropolitanska policija.