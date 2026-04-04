Četiri osobe su poginule, a 13 je povređeno u teškoj nesreći u okrugu Kahramankazan u Ankari kada je autobus udario u nadvožnjak
STRAVIČNA NESREĆA U ANKARI
Saobraćajna nesreća se dogodila u jutarnjim satima na putu Ankara-Istanbul, u blizini Saraja.
Putnički autobus koji je u vlasništvu privanika, koji je saobraćao na relaciji Ankara-Kizilčahamam, skrenuo je s puta nakon što je vozač izgubio kontrolu nad upravljačem i udario u noseći stub pešačkog nadvožnjaka.
Saobraćajna nesreća u Ankari
Posle prijava prolaznika, na mesto nesreće upućeni su brojni medicinski, policijski i vatrogasni timovi. Prema prvim informacijama, u nesreći su poginule 4 osobe, a 13 je povređeno.
Povređeni su izvučeni iz olupine autobusa i prevezeni ambulantnim vozilima u obližnje bolnice. Tela četiri stradale osobe prevezena su u Institut za sudsku medicinu posle pregleda nadležnih timova. Pokrenuta je istraga o ovoj nesreći.
