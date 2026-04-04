Saobraćajna nesreća se dogodila u jutarnjim satima na putu Ankara-Istanbul, u blizini Saraja.

Putnički autobus koji je u vlasništvu privanika, koji je saobraćao na relaciji Ankara-Kizilčahamam, skrenuo je s puta nakon što je vozač izgubio kontrolu nad upravljačem i udario u noseći stub pešačkog nadvožnjaka.

Posle prijava prolaznika, na mesto nesreće upućeni su brojni medicinski, policijski i vatrogasni timovi. Prema prvim informacijama, u nesreći su poginule 4 osobe, a 13 je povređeno.