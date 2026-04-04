Slušaj vest

Dva šumska požara izbila su u petak u južnoj Kaliforniji, što su prvi značajni požari u regionu tokom proleća koje je doživelo veliki toplotni talas.

Požari su izbili u vetrovitim uslovima koji su prouzrokovali njihovo brzo širenje.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na vetar za delove južne Kalifornije do podneva u petak, upozoravajući na udare vetra do 80 km/h .

Aleks Izagire, portparol vatrogasne službe okruga Riversajd u Kaliforniji, rekao je da vetar „širi dim“, što je izazvalo zabrinute pozive stanovnika susednih gradova koji su videli i osetili miris dima.

1/8 Vidi galeriju Šumski požar u Kaliforniji Foto: screenshot YT/livenowfox

Požar u Springu se proširio na preko 4.000 hektara

Požar u Springsu u okrugu Riversajd proširio se na 4.127 hektara, što je navelo lokalne vlasti da izdaju nekoliko naredbi za evakuaciju.

Vatra je koncentrisana u području uglavnom severno i istočno od jezera Peris, gori delovi okolne državne rekreativne zone, prema podacima CalFire-a.

Kako se vatra širila ka dolini Moreno, gradu od oko 200.000 stanovnika, vatrogasne ekipe su se pomerile na mesta kako bi zaštitile objekte na putu vatre.

Uzrok požara u Springsu, koji je izbio u 11 časova, ostaje nejasan.

Dva helikoptera, 36 vatrogasnih vozila i oko 260 ljudi raspoređeni su u borbu protiv požara.

Nekoliko aviona-cisterni je takođe letelo u misijama gašenja požara, koliko uslovi dozvoljavaju, prema podacima CalFire-a.

Okrug Riversajd je odredio mesto za evakuaciju u srednjoj školi Vali Vju i mesta za skloništa za životinje u skloništu za životinje San Hasinto i službi za životinje Moreno Vali.

Požar je bio lokalizovan 10% do petka uveče.

Drugi, manji požar je takođe izbio u okrugu Los Anđeles.

Požar u Kraunu površine 114 hektara je 25% lokalizovan do petka popodne.