U napadu ruskog drona na ukrajinski grad Nikopolj u Dnjepropetrovskoj oblasti jutros je poginulo pet ljudi, a 19 je povređeno. Meta napada bila je gradska pijaca, saopštilo je Generalno tužilaštvo.

Prema saopštenju, ruske snage su napale pijacu u Nikopolju dronom danas oko 9:50 časova.

U napadu je oštećen maloprodajni prostor pijace.

Na Telegramu se oglasio načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave, Aleksandar Hanža.

- Pet ljudi je poginulo, a 19 je povređeno usled ruskog napada na Nikopolj. Neprijatelj je izveo napad koristeći FPV dronove. Pet ljudi je poginulo – tri žene i dva muškarca - napisao je Hanža.

Prema njegovim rečima, među povređenima je i četrnaestogodišnja devojčica.

Dete je hospitalizovano, a lekari ocenjuju njeno stanje kao ozbiljno.

Ruski napad dronom na gradsku pijacu u Nikopolju Foto: Kancelarija glavnog tužioca Ukrajine

Napad je usledio nakon što su ruske snage ciljale stambeno naselje u gradu Sumi tokom noći između 3. i 4. aprila.

Taj napad je izazvao požar u višespratnoj zgradi, povređeno je 11 ljudi, uključujući tinejdžera.

(Kurir.rs/Ukrinform)

