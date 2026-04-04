RUSI POGODILI GRADSKU PIJACU U DNJEPROPETROVSKOJ OLASTI! Poginulo PET LJUDI, ranjeno 19, među njima i DEVOJČICA (14): Horor prizor na mestu udara (FOTO)
U napadu ruskog drona na ukrajinski grad Nikopolj u Dnjepropetrovskoj oblasti jutros je poginulo pet ljudi, a 19 je povređeno. Meta napada bila je gradska pijaca, saopštilo je Generalno tužilaštvo.
Prema saopštenju, ruske snage su napale pijacu u Nikopolju dronom danas oko 9:50 časova.
U napadu je oštećen maloprodajni prostor pijace.
Na Telegramu se oglasio načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave, Aleksandar Hanža.
- Pet ljudi je poginulo, a 19 je povređeno usled ruskog napada na Nikopolj. Neprijatelj je izveo napad koristeći FPV dronove. Pet ljudi je poginulo – tri žene i dva muškarca - napisao je Hanža.
Prema njegovim rečima, među povređenima je i četrnaestogodišnja devojčica.
Dete je hospitalizovano, a lekari ocenjuju njeno stanje kao ozbiljno.
Napad je usledio nakon što su ruske snage ciljale stambeno naselje u gradu Sumi tokom noći između 3. i 4. aprila.
Taj napad je izazvao požar u višespratnoj zgradi, povređeno je 11 ljudi, uključujući tinejdžera.
(Kurir.rs/Ukrinform)