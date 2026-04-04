Navodi se da je Salih B., od kojeg se razvela pre tri godine i koji je bio na kratkom otpustu iz zatvora, pozvao nju u hotel radi pomirenja, te da ju je nakon svađe izbo i pobegao. Kao rezultat rada policijskih timova, uhapšeno je troje osumnjičenih, uključujući i Saliha B.

Incident se dogodio juče oko 19:25 sati u hotelu u naselju Širinevler. Prema navodima, Salih B. i Jonka Kolge su zajedno došli u hotel oko 13:30 sati i nakon registracije otišli u sobu 305. Salih B. je potom izašao iz hotela sam oko 17:55 sati.

U međuvremenu, rođak žene, koji nije mogao da stupi u kontakt s njom nekoliko sati, prijavio je njen nestanak policiji.

Policijski timovi koji su istraživali slučaj locirali su hotel u Bahčelievleru gdje je Kolge boravila.

Policija i medicinski timovi koji su stigli na lice mesta pronašli su neno telo u hotelskoj sobi. Timovi za uviđaje su utvrdili da je Kolge izbodena nožem. Posle istrage, njeno telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Utvrđeno je da je osoba koja je zajedno sa njom ušla u hotel i koja je izašla sama približno 4 sata i 25 minuta kasnije zapravo Salih B., njen bivši suprug od kojeg se razvela pre 3 godine.