Savet bezbednosti UN raspravlja o rezoluciji za zaštitu Ormuza dok svet strepi zbog mogućeg širenja sukoba. Iran obara američki F‑35 i podiže međunarodne tenzije na ivicu katastrofe. Širom sveta postavlja se pitanje da li je mir uopšte moguć, dok Donald Tramp upozorava da SAD još nisu počele da uništavaju ono što je ostalo u Iranu, preteći mostovima, elektranama i ključnim civilnim ciljevima.

Između rata i diplomatije vodi se igra sudbine: indirektni pregovori SAD i Irana pokušavaju da spreče otvorenu konfrontaciju, ali da li je pregovor stigao prekasno? O svim ovim temama govorili su gosti emisije "Puls Srbije vikend", koju vodi Kruna Una Mitrović: Dejan Lučić, stručnjak za geopolitiku, i Milan Vilić, stručnjak za geopolitičke odnose.

Može li rezolucija UN zaustaviti sukob?

Da li je rezolucija Saveta bezbednosti sposobna da zaustavi sukobe ili je samo "parče hartije"? Lučić smatra da Ujedinjene nacije formalno postoje, ali da suštinski više nemaju uticaj kakav su nekada imale.

- Ta rezolucija je imala za cilj da legalizuje da evropske države krenu na Iran, ali to u stvarnosti ne smeju da urade, jer se boje kontraudara.

Habad, bogata organizacija koju Lučić naziva „protočnim bojlerom“, navodno finansira i logistički podržava planove za rušenje džamije Al Aksa radi izgradnje Trećeg Solomonovog hrama, što bi moglo izazvati takozvani Armagedon.

- Svi svetski ratovi, pa i ovaj treći svetski, mogli bi da se spreče jednostavnim hapšenjem određenog broja ljudi, bankara. Ali niko to ne sme da uradi, jer se svi njih boje, a oni se ne boje nikoga.

Simboli, ideologija i rat: Gde se prepliću religija i vojni ciljevi?

Kako objasniti pojavu izraelskih vojnika u aktuelnim sukobima, u Gazi, Libanu, Iraku i Iranu, koji nose obeležja Mošijaha (Mesije) i prikaze Trećeg hrama, što se tumači kao simbolika povezana sa mesijanizmom? Postavlja se pitanje da li je reč o individualnim motivima ili o širem ideološkom uticaju. Milan Vilić ocenjuje da takve ideje imaju dug kontinuitet, ali da dolaze do tačke pucanja.

- Sama ideja da postoji "izabrani narod" koji je nametnut čitavoj planeti za mene je začuđujuća, u smislu kakve smo sve besmislice prihvatili da razmatramo. Ta jevrejska država osnovana je rezolucijom UN 1947. godine. Pokazala se, po mom mišljenju, kroz svoje postojanje do danas kao zločinačka tvorevina i, kada bi Ujedinjene nacije zaista funkcionisale, donele bi novu rezoluciju i to ukinule, a odgovorne izvele pred međunarodni tribunal.

Ilegalni tuneli i globalni preokret

Početkom 2024. godine otkriveni su ilegalni tuneli ispod sedišta Habada u Njujorku. Zvanično je rečeno da je reč o samovolji studenata koji su želeli da prošire sinagogu, međutim, pitanje koje otvara debatu jeste: zašto bi jedna od najbogatijih organizacija na svetu dopustila amatersko kopanje tunela ispod svog svetilišta i čemu su ti tuneli zapravo služili? Vilić smatra da su tuneli slučajno otkriveni, a sva objašnjenja koja su potom objavljena u javnosti bila su samo pokrivanje, kako bi se sve utišalo i više o tome nije pričalo. I sami su iskopali mnogo tunela.

- Suština ovog procesa koji je sada pokrenut jeste rušenje svetskog finansijskog i ekonomskog sistema.To "prepakivanje" zasnovano je na vraćanju na staro, na nešto što je nekada postojalo. Međunarodna razmena funkcionisaće po principu „čvrsto za čvrsto“, što znači da više neće biti moguće zaduživanje. Izlazak iz tog Diznilenda mnogih zemalja, koje su navikle da nedostatak novca u svojim budžetima pokrivaju podizanjem kredita, dovesti će do kolapsa. U ovom „prepakivanju“ mnoge zemlje sveta mogu nestati. Ovaj rat se i sprovodi kako bi se prikrilo da je završena jedna epoha i da ulazimo u drugu - zaključuje Vilić.

HABAD, MESIJANIZAM I RAT: Može li rezolucija UN zaustaviti sukob ili je diplomatija zakasnila? Izvor: Kurir televizija

