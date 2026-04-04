Bivši pilot Britanskog ratnog vazduhoplovstva (RAF), Džon Piters, koji je oboren iznad Iraka 1991. godine, rekao je da je situacija američkih snaga koje tragaju za nestalim pilotom u Iranu veoma slična onome kroz šta je on sam prošao.

Piters je za Skaj njuz opisao trenutak kada je njegov avion pogođen raketom tokom Zalivskog rata.

- Kada nas je raketa pogodila, avion se nekoliko puta okrenuo, a mi smo bili samo 15 do 20 metara iznad zemlje - rekao je.

Dodao je da je video „plameni prsten prečnika oko pet metara“ oko svog "Tornada" nakon što je pogođen.

„Nakon pada, to je borba za opstanak“

Piters je rekao da je nakon početnog šoka obuka odigrala ključnu ulogu. Setio se kako su njega i njegovog navigatora pronašli irački vojnici.

- Pronašlo nas je oko 20 iračkih vojnika, otvorili su vatru, a zatim nas zarobili - rekao je.

Njegov snimak, na kojem je prikazan kako ga tuku i maltretiraju, u to vreme postao je viralan.

Džon Piters, bivši pilot Britanskog ratnog vazduhoplovstva Foto: screenshot YT/forces_news

„Igra mačke i miša“

Govoreći o trenutnoj situaciji u Iranu, Piters je rekao da je to trka između američkih snaga i njihovih protivnika.

- To je igra mačke i miša - rekao je.

Dodao je da će američka vojska pokušati da pronađe pilota što je pre moguće.

- Američke snage moraju da pronađu svoje kolege i imaće eskadrilu za borbenu potragu i spasavanje, koja će to efikasno uraditi i planirati kako da izvuku tu osobu, jer kao što možete da zamislite, Iranci će pokriti područje najbolje što mogu jer je ovo sada politička igra, jer im to daje ogromnu prednost - rekao je pilot.

Nada za brzo spasavanje

Piters veruje da SAD imaju kapacitet za uspešnu operaciju.

- Amerikanci su neverovatno dobri u operacijama potrage i spasavanja i iza toga stoje ogromni resursi - rekao je.

Dodao je da je mislio na nestalog pilota i njegovu porodicu.

- Nadam se da će primeniti obuku i da će biti spasen - rekao je.