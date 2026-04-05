U ruskim napadima dronovima na Ukrajinu tokom prošle noći poginulo je petoro ljudi, a 30 je povređeno, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.

Rusija je ispalila 286 dronova, od kojih je 260 oboreno, saopštila je vojska.

Petoro ljudi, tri žene i dva muškarca, poginulo je u gradu Nikopolju u Dnjepropetrovskoj oblasti, a 19 drugih, uključujući četrnaestogodišnju devojčicu je ranjeno, rekao je načelnik regionalne vojne administracije Aleksandar Hanža.

U napadu su oštećene tezge na pijaci i jedna prodavnica.

U gradu Sumi, nedaleko od granice sa Rusijom, u napadu je povređeno 11 ljudi, uključujući i petnaestogodišnjaka, saopštila je Nacionalna policija. Pogođena su stambena naselja, a u napadu su oštećene kuće, automobili i komunalne mreže.

U Kijevu, napad dronom izazvao je požar u jednoj zgradi, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Nije bilo izveštaja o žrtvama.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska ispalila precizno oružje velikog dometa iz vazduha i sa zemlje, kao i dronove na neodređene vojno-industrijske i energetske objekte, koje koriste ukrajinske oružane snage.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"IGRA MAČKE I MIŠA" Britanski pilot oboren 1991. iznad Iraka o potrazi za američkim pilotom: "Iran će pokriti područje najbolje što može, to im daje prednost!"
Džon Piters john peters RAF pilot
PlanetaRUSI POGODILI GRADSKU PIJACU U DNJEPROPETROVSKOJ OLASTI! Poginulo PET LJUDI, ranjeno 19, među njima i DEVOJČICA (14): Horor prizor na mestu udara (FOTO)
52826ca3-e556-4dd7-8d2a-d815949bb6fe.jpg
PlanetaMANUELA NAĐENA MRTVA U ZAMRZIVAČU: Za sve optužen njen bivši - Skončala u mukama, policiji ispričao mučne detalje ubistva (foto)
Barbados
PlanetaKRISTINA JE PRE 32 GODINE NESTALA BEZ TRAGA, A SAD SE POJAVILA ŽIVA: I policajci ostali u šoku, evo gde je bila sve vreme i šta se desilo
nestala trinaestogodišnja devojčica pronađena živa