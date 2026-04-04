Operacija „Istinito obećanje 4“ ušla je u svoj 93. talas udara, a mete su Tel Aviv, Haifa, Dimona, američke baze u Zalivu i ključna energetska infrastruktura regiona. Hipersonične rakete i dronovi kamikaza potvrđuju odlučnost Irana, dok ultimatum SAD ističe, a svet drhti pred mogućnošću eskalacije koja bi mogla promeniti geopolitičku i ekonomsku mapu sveta.

Gost u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović bio je Dragan Petrović, naučni savetnik.

- Ovde možemo videti ciljeve koje Iran gađa u regionu, a u isto vreme vidimo i snage koje on ima, u odnosu na početnu situaciju, mera je ista. Ishod se već zna i vidi. Nemoguća je ili je vrlo malo moguća kopnena operacija na Iran. Sa druge strane, da se rukovodstvo u Iranu zameni za neko pro-Izraelsko ili pro-Američko je gotovo nemoguće - tvrdi Dragan Petrović.

Objašnjava da se mi nalazimo na jednom ishodu koji će podrazumevati "status quo"

- Čujemo da su kao iznenađeni jer je Iran tvrd orah ali iskreno, to se moglo i očekivati. Dosta Iranske mornarice je pogođeno, neki od ciljeva u Irani takođe, i istina je da Iran ma slabu vazdužnu odbranu. Nema neku aviaciju i navodno ima 2 eksdrile koje se kriju negde. Iran ipak ima balističke rakete a one sa dugim dometom još uvek nisu iskoristili - dodaje on.

"Iran ima dronova "u izobilju""

Kako kaže, Iran koristi i hipersonične raketei poseduje dronove "u izobilju".

- U regionu nema većeg broje Američke vojske, ima nešto komandosa i možda nekih baza. Ima mnogo dima ali malo vatre, ništa spektakularno se ne dešava a krenulo je sa ubistvom vrhovnog vođe koji se nalazio u jednom hotelu sa još nekim ljudima sa državnog vrha. Od tada nema nekih velikih stvari. Ja ne verujem da će doći do neke ozbiljne kopnene intervencije - objasnio je Petrović i dodao:

- Iran može da kontroliše Persijski zaliv i to pogađa sve zemlje sveta.SAD imaju rezerve nafte na svom tlu za 60% sopstvenih potreba. Amerika je najveći proizvođač nafte ali ona nije njena, ona mora da uzima tu naftu i ona zavisi od od toga ali ne koliko Evropa, Kina, Indija i Japan. Bez te nafte ne može da se funkcioniše i ona privremeno skače najviše za zapadne zemlje koje su uvele sankcije Rusiji - rekao je Petrović.

On navodi da ovaj rat izuzetno košta i da mnoge zemlje trpe zbog ovog sukoba.

- Verujem da će se u Francuskoj upravo oko ovoga voditi ozbiljne predizborne kampanje i marketing jer je Makronu ostalo oko godinu ipo dana na poziciji a verujem da ga neće zameniti niko iz njegove koalicije. Ovde je važno da se nijedna druga zemlja ne umeša u sukob i ja verujem da neće doći do toga. Ja verujem da će svi proglasiti pobedu jer ovde pobede nema - objasnio je on.

