Američki predsednik Donald Tramp traži 152 miliona dolara za ponovno otvaranje ozloglašenog zatvora Alkatraz kao deo svog predloženog budžeta za fiskalnu 2027. godinu.

Smešteno u blizini mosta Golden gejt u San Francisku, mesto poznato i kao Stena, nekada je smatrano jednim od najozloglašenijih zatvora u Americi, a poslednjih godina bilo je turistička atrakcija, piše BBC.

U predlogu se iz budžeta traži novac "za obnovu Alkatraza kao najsavremenijeg bezbednog zatvorskog objekta", sa sredstvima koja pokrivaju troškove za prvu godinu.

Plan je dočekan sa skepticizmom od strane brojnih političara u Kaliforniji, uz pitanja o konačnoj ceni projekta i izazovima vođenja Alkatraza kao aktivnog zatvora.

Objekat sa maksimalnim obezbeđenjem zatvoren je 1963. godine. Kao turističko mesto, trenutno ga vodi Služba nacionalnih parkova.

Bivša predsednica Predstavničkog doma SAD, Nensi Pelosi, rekla je da je predlog budžeta Trampove administracije "apsurdan i da ga treba odmah odbaciti".

- Rekonstrukcija Alkatraza u moderni zatvor je glupa ideja koja ne bi bila ništa više od gubljenja novca poreskih obveznika i uvrede za inteligenciju američkog naroda - smatra ona.

Zahtev će morati da bude odobren u Kongresu SAD.

Prethodne kritike Trampovog plana ukazivale su na nedostatak tekuće vode i kanalizacije na ostrvu, kao i na činjenicu da se sve zalihe moraju donositi brodom.

Do trenutka kada je Alkatraz zatvoren, njegovo funkcionisanje je bilo tri puta skuplje od bilo kog drugog saveznog zatvora, zvanični su podaci.

Najavljujući svoje planove na Truth Social prošle godine, Tramp je rekao da nalaže "Upravi za zatvore, zajedno sa Ministarstvom pravde, Federalnim istražnim biroom (FBI) i Ministarstvom unutrašnje bezbednosti, da ponovo otvore znatno prošireni i obnovljeni Alkatraz".

U zatvoru bi bili, kako je rekao, "najsuroviji i najnasilniji prestupnici u Americi".

Alkatraz je prvobitno bio pomorska odbrambena tvrđava, posle čega je pretvoren prvo u vojni zatvor, a zatim 1930-ih u federalni zatvor.

Među zatvorenicima Alkatraza bili su ozloglašeni gangsteri Al Kapone, Miki Koen i Džordž Keli.