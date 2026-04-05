Holandska policija saopštila je da istražuje eksploziju ispred hrišćanskog centra koji promoviše Izrael, u provinciji Gelderland.

U saopštenju se navodi da niko nije povređen u jučerašnjoj eksploziji već da je samo izazvana materijalna šteta.

Za sada niko nije uhapšen.

Grupa Hrišćani za Izrael saopštila je da je detonacija bila usmerena na njihov Izraelski centar u Najkerku i da je izazvana eksplozivnom napravom.

Vlasti su pojačale bezbednost oko jevrejskih objekata nakon eksplozija prošlog meseca ispred sinagoge u Liježu, u Belgiji i one u Roterdamu, u Holandiji.