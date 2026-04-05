Generalni sekretar NATO Mark Rute boraviće u Vašingtonu od 8. do 12. aprila kako bi se sastao sa Donaldom Trampom, posle oštrih kritika američkog predsednika upućenih evropskim saveznicima, javio je belgijski javni servis RTBF.

Rute će u sredu razgovarati sa Trampom, američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i ministrom odbrane Pitom Hegsetom, saopštio je NATO.

Tramp je poslednjih dana pretio da će se povući iz Atlantskog saveza, osuđujući odluku evropskih zemalja NATO da ostanu neutralne u ratu koji su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael pokrenuli protiv Irana.

Rubio je takođe predložio da SAD preispitaju svoj odnos sa NATO, čiji je glavni član.

Mesecima Rute hoda po žici između uvreda američkog predsednika protiv evropskih saveznika, koje je Tramp između ostalog nazvao kukavicama i potrebe da ih brani bez izazivanja nezadovoljstva američkog predsednika.

To balansiranje je postalo posebno teško od pokretanja američko-izraelskih napada na Iran pre nešto više od mesec dana, zbog frustracije američkog predsednika onim što on vidi kao evropsko povlačenje iz Irana, ocenjuje RTBF.

Tramp je pozvao na evropsku pomoć u obezbeđivanju Ormuskog moreuza, koji je Iran blokirao od početka rata i kroz koji obično prolazi petina svetske nafte.

Rute će 9. aprila održati govor i učestvovati u debati koju organizuje Institut fondacije Ronald Regan.

On će od 10. do 12. aprila prisustvovati sastanku Bilderberg grupe, foruma koji okuplja američke i evropske lidere.