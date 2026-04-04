Iranski mediji tvrde da nestali američki pilot, koji je nestao pošto je njegov lovac F-15E oboren iznad Irana, nije uhvaćen i da je potraga još uvek u toku.

Prema informacijama koje je preneo CNN, jedan član posade je spasen nakon što je avion oboren, dok je potraga za drugim još uvek u toku. Nije poznato tačno gde se avion srušio na iranskoj teritoriji.

Oni nude nagradu.

Državna novinska agencija Tasnim izvestila je da potraga za nestalim članom posade „do sada nije dala nikakve rezultate“. Istovremeno, prema državnoj agenciji Fars njuz, u jednom televizijskom programu je navedeno da se nudi nagrada za hvatanje „jednog ili više neprijateljskih pilota“.

Iranski državni mediji danas su, međutim, negirali tvrdnje da je nestali američki vojnik zarobljen ili da je u pritvoru Iranske revolucionarne garde.

Tvrde da Amerikanci nisu spasili pilota.

Poluzvanična novinska agencija Mehr prenela je saopštenje guvernera provincije Kohgilujeh i Bojer-Ahmada, koji su tvrdnje da su američke snage spasile nestalog člana posade nazvali „taktičkom obmanom neprijatelja“.

Situacija oko sudbine nestalog vojnika ostaje nejasna, a dostupne informacije dolaze iz suprotstavljenih izvora i trenutno se ne mogu nezavisno potvrditi.

Lokalni kanal iranske državne televizije za provincije Kogiludža i Bojer-Ahmad objavio je da se američki pilot lovaca katapultirao iznad jugozapadnog Irana. Voditelj je u programu pročitao obaveštenje u kojem se nudi nagrada za pomoć u njegovom hvatanju, piše Skaj Njuz.

- Ako zarobite neprijateljskog pilota ili pilote žive i predate ih policiji, dobićete vrednu nagradu - rečeno je gledaocima.

Kako je objavljeno nagrada iznosi 60.000 dolara.