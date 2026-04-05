Visoki rukovodioci u kenijskom energetskom sektoru podneli su ostavke nakon optužbi za manipulaciju podacima o zalihama goriva i hitne nabavke po nerealno visokim cenama, saopštila je kancelarija kenijskog predsednika Vilijama Ruta.

Ruto je prihvatio ostavku Mohameda Libana, državnog sekretara za naftu, dok je kompanija "Kenya Pipeline Company" potvrdila da je i njen generalni direktor Džo Sang takođe podneo ostavku, navodi se u saopštenju kabineta predsednika Ruta, prenosi Rojters.

Generalni direktor Regulatornog tela za energiju i naftu Danijel Kipto Bargorija takođe je podneo ostavku, a pokrenuta je i zvanična istraga o navodnim nepravilnostima u lancu snabdevanja naftom u Keniji, navodi se u saopštenju.