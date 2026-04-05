HAOS U KENIJI: Ostavke u energetskom sektoru zbog manipulacija u nabavkama nafte
Visoki rukovodioci u kenijskom energetskom sektoru podneli su ostavke nakon optužbi za manipulaciju podacima o zalihama goriva i hitne nabavke po nerealno visokim cenama, saopštila je kancelarija kenijskog predsednika Vilijama Ruta.
Ruto je prihvatio ostavku Mohameda Libana, državnog sekretara za naftu, dok je kompanija "Kenya Pipeline Company" potvrdila da je i njen generalni direktor Džo Sang takođe podneo ostavku, navodi se u saopštenju kabineta predsednika Ruta, prenosi Rojters.
Generalni direktor Regulatornog tela za energiju i naftu Danijel Kipto Bargorija takođe je podneo ostavku, a pokrenuta je i zvanična istraga o navodnim nepravilnostima u lancu snabdevanja naftom u Keniji, navodi se u saopštenju.
Vlada Kenije je saopštila da su lažni podaci korišćeni kako bi se opravdao hitan uvoz goriva uprkos aktivnim ugovorima sa kompanijama "Saudi Aramco Trading Fujairah", "Abu Dabi’s ADNOC Global Trading Ltd." i "Emirates National Oil Company Singapore Ltd", koje sve redovno ispunjavaju svoje ugovorne obaveze.