Zemljotres magnitude 4 stepena pogodio je Grčku, epicentar je zapadno od Janjine
Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU Potres kod Janjine trajao nekoliko sekundi
Slušaj vest
Zemljotres magnitude 4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Grčku.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.640 i dužine 20.590, zapadno od Janjine.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.
Kako navode ljudi koji su osetili potres, objavljenim na sajtu EMSC-a, potres je trajao nekoliko sekundi.
Reaguj
Komentariši