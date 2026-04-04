Američki vojni helikopter CH-47F Chinook transport teško je oštećen poslednjih dana u kampu Buering u Kuvajtu, u napadu za koji se veruje da ga je izveo iranski kamikaza dron.

U incidentu nije bilo žrtava.

Teška oštećenja

Fotografije iz kampa prikazuju uništeni kokpit i vidljiva oštećenja na prednjem sklopu rotora i lopaticama. Obim oštećenja sugeriše da je helikopter direktno pogođen ili da je eksplozija bila dovoljno blizu da onesposobi kritične komponente leta.

Sudeći po fotografijama, helikopter je verovatno nepopravljiv. Prednji deo trupa je, izgleda, pretrpeo značajna oštećenja od eksplozije, dok prednji sistem rotora pokazuje jasne znake uništenja. U slučajevima kada su i struktura kabine i sklop rotora ozbiljno ugroženi, rekonstrukcija letelice često nije isplativa.

Foto: Printskrin X

Ranjivost na napade dronova

Činuk je jedan od glavnih teških transportnih helikoptera američke vojske i koristi se za prevoz vojnika, opreme, municije i zaliha na bojno polje. Oštećenja kokpita i prednjeg rotora su posebno ozbiljna jer se u tim delovima nalaze kontrole leta, avionika i strukturne komponente ključne za bezbedan rad.

Kamp Buering ostaje ključno američko vojno središte u Kuvajtu, podržavajući raspoređivanje trupa i logističke operacije širom regiona. Napad na transportni helikopter u takvom objektu ističe kontinuiranu ranjivost skupih letelica na jednosmerne napade dronovima.

Takvi dronovi, često relativno jeftini u poređenju sa ciljevima koje napadaju, sve se više koriste za napade na baze, avione i infrastrukturu.

Čak i jedan uspešan napad može imati visoke operativne troškove kada onesposobi kritični transportni avion poput Činuka. Činjenica da nije bilo povređenih sugeriše da je helikopter verovatno bio bespilotni u vreme napada.