Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskisastao se sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u palati Dolmabahče u Istanbulu, koji se održava bez prisustva medija, prenosi Ukrinform.

Kako je navedeno u Direkciji za komunikacije turske predsedničke administracije, dnevni red sastanka uključuje diskusiju o aktuelnim pitanjima bilateralnih odnosa, regionalnom razvoju događaja i naporima usmerenim na uspostavljanje prekida vatre i dugoročnog rešenja za Ukrajinu, posebno u okviru Istanbulskog procesa, tri runde pregovora koje su Moskva i Kijev vodili u turskom gradu, navodi ukrajinska agencija.

Zelenski je ranije stigao u posetu Turskoj.

Ukrajinski predsednik je rekao da je doputovao u Istanbul radi "značajnih" razgovora o bezbednosnim pitanjima sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Kurir.rs/Ukrinform

