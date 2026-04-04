Slušaj vest

SAD imaju ključnu prednost u potrazi za nestalim članom posade oborenog lovca F-15E u Iranu, izjavio je za Skaj njuz bezbednosni analitičar Ari Arameš.

„Trenutno je u Iranu noć, i to su dobre vesti“, rekao je Arameš. „To značajno smanjuje sposobnost iranskih snaga da pretražuju, dok su američke specijalne snage daleko bolje u noćnim operacijama“.

Dodao je da američke snage imaju „izuzetne sposobnosti za delovanje noću“ i da su to više puta dokazale, izrazivši nadu da će nestali vojnik biti pronađen i vraćen kući.

1/4 Vidi galeriju Ostaci aviona za koje Iran tvrdi da je američki borbeni avion koji je oboren iznad centralnog dela zemlje Foto: screenshot X/clashreport

Nestanak pilota bi mogao uticati na pregovore

Arameš upozorava da bi eventualno zarobljavanje američkog vojnika imalo ozbiljne posledice po pregovaračku poziciju Vašingtona. „Ako Iran zarobi tog pilota, to bi imalo snažan uticaj na pregovore“, rekao je on.

Potraga za nestalim članom posade je u toku nakon što je američki F-15E oboren iznad Irana, dok je, kako se navodi, drugi član posade spašen.

Iran tvrdi da je oborio američke avione

Iranske vlasti tvrde da su juče oborile dva američka vojna aviona, uključujući i F-15E, ali američka strana još nije zvanično potvrdila ove navode.

Prema poslednjim informacijama koje su preneli Rojters i AP, američke snage sprovode intenzivne operacije potrage i spasavanja u regionu, dok se bezbednosna situacija dodatno pogoršala nakon napada na američke helikoptere koji učestvuju u potrazi.