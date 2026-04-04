Izraelska vojska veruje da Iran ima više od 1.000 raketa sposobnih da dosegnu Izrael, rekao je danas oficir izraelske vojske za izraelski Kanal 12.

Oficir predstavljen pseudonimom "Tet", koji predvodi istraživanja o iranskim raketama i dronovima u okviru obaveštajne jedinice izraelskog Ratnog vazduhoplovstva, ocenio je da će Iran nastaviti da lansira balističke rakete.

"Mislim da će nastaviti da lansiraju balističke rakete. Ne verujem da će to biti znatno više od onoga što smo već videli", dodao je on, prenosi Tajms of Izrael.

Iranska raketa sa 100 kilograma eksploziva pogodila centar Tel Aviva u Izraelu

Na početku rata, Izraelske odbrambene snage procenile su da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa.

Iran je od tada ispalio više od 500 raketa na Izrael, kao i stotine na druge zemlje na Bliskom istoku, dok je potencijalno još stotine raketa uništeno u napadima.

U poslednjim nedeljama, broj iranskih raketnih napada na Izrael smanjen je na oko 10 do 15 raketa dnevno, u odnosu na oko 90 prvog dana rata.

Vojska je od početka sukoba procenjivala da će se napadi iz Irana nastaviti dok god traje rat, kao i da bi tempo lansiranja mogao čak i da se poveća.