Izraelska vojska veruje da Iran ima više od 1.000 raketa sposobnih da dosegnu Izrael, rekao je danas oficir izraelske vojske za izraelski Kanal 12.

Oficir predstavljen pseudonimom "Tet", koji predvodi istraživanja o iranskim raketama i dronovima u okviru obaveštajne jedinice izraelskog Ratnog vazduhoplovstva, ocenio je da će Iran nastaviti da lansira balističke rakete.

"Mislim da će nastaviti da lansiraju balističke rakete. Ne verujem da će to biti znatno više od onoga što smo već videli", dodao je on, prenosi Tajms of Izrael.

Iranska raketa sa 100 kilograma eksploziva pogodila centar Tel Aviva u Izraelu Foto: Oded Balilty/AP

Na početku rata, Izraelske odbrambene snage procenile su da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa.

Iran je od tada ispalio više od 500 raketa na Izrael, kao i stotine na druge zemlje na Bliskom istoku, dok je potencijalno još stotine raketa uništeno u napadima.

U poslednjim nedeljama, broj iranskih raketnih napada na Izrael smanjen je na oko 10 do 15 raketa dnevno, u odnosu na oko 90 prvog dana rata.

Vojska je od početka sukoba procenjivala da će se napadi iz Irana nastaviti dok god traje rat, kao i da bi tempo lansiranja mogao čak i da se poveća.

Kurir.rs/Kanal 12/Agencije

Ne propustitePlaneta"IRANSKE RAKETE MOGU DA STIGNU DO LONDONA, PARIZA I BERLINA": Izrael objavio zastrašujuću mapu, Teheran izveo napade na 12 zemalja u regionu! (FOTO)
Iran.jpg
Planeta"JOŠ 48 SATI PRE NEGO ŠTO SE SAV PAKAO SRUČI NA NJIH" Trampov ULTIMATUM Iranu: "Vreme ističe"! I SAD i Iran traže pilota! Iranske rakete lete ka Izraelu
Donald Tramp Iran napad na Iran rat u Iranu
PlanetaIRANSKO PLEME TRAŽI AMERIČKOG PILOTA: "Ne brinite, naći ćemo ga", krenuli sa zastavama i naoružani do zuba! (FOTO/VIDEO)
Iranci, Iran
PlanetaTRAMP POVEO AMERIKANCE U SVETI RAT? Od Knjige o Esteri, krstaških ratova, Hegsetovog "Deus Vulta", Vensove "Pričesti", do PONOSA šiita - bitke kod Karbale
Donald Tramp Iran SAD
PlanetaIRANSKI DRŽAVNI VRH NA ULICI UZ NAROD DOK BOMBE PADAJU! Od protivnika vlasti ni traga ni glasa, neki u tome vide TAKTIČKI POTEZ Teherana (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaBRUTALAN IRANSKI NAPAD NA KUVAJT RAZBESNEO STARMERA! Britanija šalje MOĆNO oružje za odvraćanje od novih udara! Rafinerija i postrojenje za desalinizaciju u PLA
Keir Starmer 01 EPA Adam Vaughan.jpg
PlanetaPRVE FOTOGRAFIJE OSTATAKA AMERIČKOG AVIONA RAZNETOG IZNAD IRANA? Teheran tvrdi da je oboren F-35, dok slike ukazuju na potpuno drugu letelicu - UDARNOG ORLA!
HE9G29ubUAA9rtu.jpg