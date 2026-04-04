Od početka agresije na Iran 28. februara Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 30 univerziteta u Iranui u tim napadima ubili pet univerzitetskih profesora i više od 60 studenata, saopštio je danas Iranski ministar nauke, istraživanja i tehnologije Hosein Simai Saraf.

On je u objavi na svom X nalogu ocenio da su napadi na infrastrukturu jedne zemlje zločin protiv čovečnosti i neprihvatljiv čin u 21. veku.

Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

"Cilj ovih napada je zaustavljanje procesa naučnog razvoja Irana, ali naučni razvoj Irana je dostignuće koje pripada celom čovečanstvu i neće biti zaustavljen takvim akcijama", poručio je Saraf, prenela je novinske agencije ISNA.

Ranije danas regionalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije za istočni Mediteran Hanan Balki izjavila je da je u prvim nedeljama rata protiv Irana na području Bliskog istoka poginulo je najmanje 3.300 osoba, a više od 4,3 miliona ljudi je raseljeno.