U Australiji se dogodio zemljotres jačine 6,01 stepeni po Rihteru. Potres je bio na dubini od 10 kilometara, bez izveštaja o šteti.
ŽESTOK ZEMLJOTRES U AUSTRALIJI Pogođen severni region zemlje snagom 6 Rihtera
Zemljotres jačine 6,01 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas region Severne teritorije u Australiji, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).
Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, naveo je GFZ, prenosi Rojters.
Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj meterijalnoj šteti.
