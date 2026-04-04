Posada Artemis II sada je bliža Mesecu nego Zemlji,saopštila je NASA, dok je četvoro astronauta završilo treći dan leta ka Mesecu.

"Vidimo Mesec kroz priključnu kapiju trenutno. To je prelep prizor", rekao je neimenovani član posade, što je NASA podelila u objavi na X u subotu ujutro.

Do 11 časova Orion svemirska kapsula prešla je više od 152.000 milja (245.000 km) udaljenosti od Zemlje od svog lansiranja u sredu.

NASA je u petak objavila prve slike posade sa kapsule, dan i po nakon prve ljudske misije ka Mesecu u više od pola veka. Prva fotografija, koju je napravio komandant Rid Vajsman, prikazivala je zakrivljeni deo Zemlje kroz jedno od prozorskih stakala kapsule.

Druga slika je pokazivala celu planetu sa okeanima prekrivenim vrtlozima belih oblaka. Zeleno polarna svetlost je čak bila vidljiva, prema NASI.

"Sjajno je pomisliti da smo, osim naša četiri prijatelja, svi mi predstavljeni na ovoj slici", rekla je Lakieša Hokins iz NASE, liderka za istraživačke sisteme. Dodala je da misija protiče dobro.

NASA je takođe podelila i meni za putovanje, koji uključuje tortilje, povrćnu kiš kvik, salatu od manga i roštiljski pečeni goveđi but. Pošto nema rashladnih uređaja u kapsuli, svi obroci su pažljivo odabrani da budu sigurni, stabilni na polici i jednostavni za pripremu.

Vajsman i njegova posada treba da stignu na odredište u ponedeljak. Trojica Amerikanaca i jedan Kanađanin obići će Mesec u svojoj Orion kapsuli, napraviti povratni zaokret i potom se direktno vratiti kući bez zaustavljanja. Pojavili su glavni motor Oriona u četvrtak uveče, što ih je postavilo na pravac ka Mesecu.

Nakon što je kontrola misije pomerila položaj kapsule, cela Zemlja - uključujući severna svetla - ispunila je njihove prozore.

"Bio je to najneverovatniji trenutak i zaustavio nas je sve četvoro na mestu", rekao je Vajsman u TV intervjuu.

Posada misije Artemis 2 u svemirskoj letelici Orion napustila Zemljinu orbitu i otisnula se ka Mesecu Foto: HOGP/NASA, Jessica Meir/NASA

Oni su prvi putnici ka Mesecu od Apola 17 1972. godine. Orion će putovati oko 4.000 milja (6.400 km) iza Meseca pre nego što se okrene nazad, pružajući neviđene i osvetljene prikaze daleke strane Meseca.

Ako sve prođe glatko, astronauti će oboriti rekord tako što će se udaljiti od Zemlje više nego bilo koji čovek pre njih - više od 250.000 milja.

Misija je deo dugoročnog plana za višestruka vraćanja na Mesec, sa ciljem uspostavljanja stalne baze koja bi pružila platformu za dalja istraživanja.