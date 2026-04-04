Iran je odgovorio na novi ultimatum američkog predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju koje su preneli iranski državni mediji, portparol je upozorio: „Ne zaboravite da ako se agresija proširi, ceo region će postati pakao za vas“.

„Iluzija o porazu Islamske Republike Iran pretvorila se u močvaru u kojoj ćete potonuti“, dodao je.

Tramp: Ako ne popuste, čeka ih pakao

Tramp je ranije danas postavio ultimatum Iranu, rekavši da ima 48 sati da otvori Ormuski moreuz i postigne sporazum.

„Ako to ne urade, dolazi pakao“, napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Pored toga, u nedavnom obraćanju je rekao da će SAD „vratiti Iran u kameno doba u naredne dve do tri nedelje“, preteći da će napasti energetsku infrastrukturu.

Grejam: Tramp će uraditi ono što je rekao da će uraditi

Republikanski senator Lindzi Grejam je nakon razgovora sa Trampom rekao da je uveren da će predsednik ispuniti svoje pretnje. „Apsolutno sam uveren da će upotrebiti masivnu vojnu silu protiv režima ako nastave da blokiraju Ormuski moreuz i odbiju diplomatsko rešenje“, napisao je Grejam.

Tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno rastu kako se približava rok iz američkog ultimatuma, a sukob sve više preti da se proširi na ceo region.