Muškarci starosti 17 do 45 godina od sada će morati da dobiju dozvolu od nemačke vojske (Bundesver) za duži boravak van Nemačke, preneo je danas sajt Juronjuz (Euronews).

Novi član nemačkog zakona o vojnoj službi navodi da muškarci moraju da dobiju dozvolu od nadležnog regrutnog centra vojske, ako žele da napuste zemlju na više od tri meseca.

"Za odlaske u inostranstvo traži se jednostavna procedura", preneo je Juronjuz, koji precizira da mladići, na primer, koji žele da provedu šest meseci ili godinu dana u inostranstvu zbog školovanja moraju da dobiju tu dozvolu.

Posledice za one koji ne zatraže ovlašćenje trenutno nisu poznate.

Belgijski dnevnik Soar smatra da taj propis omogućava Bundesveru da kontroliše osobe koje borave u inostranstvu.

Zakon o vojnoj službi, koji je stupio na snagu 1. januara 2026. godine, ima za cilj povećanje broja pripadnika nemačke vojske. Cilj je povećanje broj aktivnog vojnog osoblja sa 180.000 na 270.000 do 2035. godine.

Juronjuz je dodao da je to odgovor na pretnje iz Rusije.