Slušaj vest

Više od hiljadu ljudi protestovalo je večeras u Tel Avivu protiv rata Izraela protiv Irana i protiv Hezbolaha u Libanu, pozivajući vlasti da ga okončaju, pre nego što ih je rasterala policija.

„Ne bombardujte! Pričajte!“, vikali su demonstranti koji su se okupili u centru metropole, javio je novinar agencije Frans pres.

Jedna žena je držala transparent na kojem je pisalo: „Netanjahu je najveća pretnja postojanju Izraela“, misleći na premijera Bendžamina Netanjahua.

Bliski istok je u ratu od 28. februara, što je izazvalo zajednički američko-izraelski napad na Iran, na šta je Teheran odgovorio raketnim napadima i napadima dronovima usmerenim na Izrael i nekoliko zemalja u regionu.

Islamistički pokret Hezbolah ušao je u sukob 2. marta kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen u Teheranu. Izrael je uzvratio vazdušnim napadima širom Libana i kopnenom ofanzivom na jugu zemlje.

Ubrzo nakon što je skup počeo u 17 časova po hrvatskom vremenu, policija, koja je odobrila okupljanje do 150 ljudi u ime mera bezbednosti povezanih sa ratom, potisnula je demonstrante, od kojih su se neki vratili na mesto događaja ili seli na zemlju.

„Policija nas ućutkuje“

„Policija pokušava da utiša naše glasove“, ali „naša je dužnost da budemo ovde“, rekao je za AFP Alon-Li Grin, kodirektor organizacije „Standing Together“, izraelsko-palestinske grupe koja je organizovala demonstracije.

„Ovde smo da zahtevamo kraj rata u Iranu, rata u Libanu, rata u Gazi koji se nastavlja i da se okončaju masakri na Zapadnoj obali“.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

„Ja sam protiv rata“

„Protiv sam rata jer sam veoma skeptična prema razlozima koje je naveo premijer, rekla je 62-godišnja Sesil, koja je odbila da predstavi svoje prezime.

Izraelska vojska je u subotu objavila da je jedan njen vojnik poginuo u borbama na jugu Libana. Ovom smrću broj izraelskih vojnika poginulih na jugu Libana od 2. marta porastao na 11.