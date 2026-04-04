Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je danas da napadi SAD i Izraela na iranske nuklearne objektemogu da izlože ceo region radijaciji i pozvao na hitnu međunarodnu akciju.

U pismu upućenom generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, članovima Saveta bezbednosti i generalnom direktoru Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafelu Grosiju, Arakči je naveo da nastavak napada na iransku nuklearnu infrastrukturu predstavlja ozbiljne rizike po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, prenosi Irna.

"Ovi ilegalni napadi izlažu ceo region ozbiljnoj opasnosti od radijacione kontaminacije, koja može da ima teške posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, i stoga ih ne treba ignorisati", naveo je u on u pismu.

Arakči je dodao da su mete napada objekti pod međunarodnim nadzorom, uključujući nuklearnu elektranu Bušer, koju je opisao kao posvećenu isključivo mirnodopskim svrhama i pod nadzorom IAEA.

1/5 Vidi galeriju Iranska nuklearna elektrana Bušer Foto: Profimedia / ATTA KENARE / AFP, EPA/ Abedin Taherkenareh, Fonet

On je optužio SAD i Izrael da su u poslednjim mesecima više puta napadali iransku nuklearnu infrastrukturu, kritikukući međunarodne institucije zbog nedostatka reakcije.

"Za manje od devet meseci, Sjedinjene Američke Države … i Izrael … pokrenuli su dva agresivna rata protiv Islamske Republike Iran", rekao je on.

Arakči je dodao da nedostatak osude UN i IAEA dodatno podstiče nove napade.

On je, takođe, upozorio da izjave američkih zvaničnika u kojima se sugeriše da nuklearni objekti mogu da budu meta, uključujući i elektranu Bušer, dodatno povećavaju zabrinutost.

"Sada su se visoki američki zvaničnici, koji su međunarodno humanitarno pravo nazvali ‘besmislicom’, usudili da proglase nuklearne objekte za svoje ciljeve. Stalna misija SAD u UN je javno saopštila da napadi na nuklearnu elektranu Bušer 'nisu isključeni'", naveo je on.

U američkim i izraelskim napadima izvedenim ranije danas pogođena je iranska nuklearna elektrana Bušer, pri čemu je poginuo jedan radnik obezbeđenja, saopštile su iranske vlasti.