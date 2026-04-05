TEŽAK INCIDENT U LUIZIJANI: Vozač uleteo među okupljene na paradi, najmanje 15 povređenih
Najmanje 15 ljudi je danas povređeno, od kojih neki kritično, pošto je vozilo uletelo u ljude okupljene na paradi tokom festivala u Nju Iberiji, u američkoj saveznoj državi Luizijani, saopštile su lokalne vlasti.
Vozač vozila je priveden u vezi sa nesrećom, saopštila je kancelarija šerifa okruga Iberija na društvenim mrežama.
Nesreća, prema dosadašnjoj istrazi nije delovala kao nameran čin, prenosi Njujork tajms.
Petnaest ljudi je prevezeno u bolnicu, prema rečima portparolke šerifove kancelarije.
Lokalna služba hitne pomoći je saopštila na društvenim mrežama da je prevezla 13 povređenih ljudi u bolnicu.
Dvoje od njih je prevezeno helikopterom, napisala je služba hitne pomoći na X mreži.
Kurir.rs/Njujork tajms
