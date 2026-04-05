Slušaj vest

Vojnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) je poginuo, a drugi je teško povređen u "prijateljskoj vatri" u južnom Libanu, saopštio je danas IDF.

Poginuli vojnik je identifikovan kao vodnik prve klase Gaj Ludar (21), pripadnik jedinice Maglan, prenosi Tajms of Izrael.

Incident se dogodio tokom operacije u selu Šeba, na jugu Libana. Jedinica Maglan izvršila je upad u Šebu da bi uhvatila osumnjičenog koji je navodno pomagao libanskoj militantnoj grupi Hezbolah.

Prema preliminarnom istraživanju IDF-a, tokom operacije jedan vojnik je pomislio da je identifikovao osumnjičene koji pokušavaju da pobegnu i otvorio vatru.

U pucnjavi, Ludar je poginuo, a drugi vojnik je teško povređen. Kako navodi izraelski portal, misija je dovršena, a osumnjičeni je prebačen u Izrael radi ispitivanja.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaIZRAELSKI VOJNIK POGINUO NA SEVERU ZEMLJE: Svakodnevni prekogranični sukobi sa libanskim Hezbolahom
izraelska-vojska-2.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA NAPALA EKIPU CNN-a: Objavljen dramatičan snimak, prilaze im sa svih strana, a onda kreće HAOS! (VIDEO)
Izraelska vojska
PlanetaIRAN POČEO ODMAZDU! Teheran lansirao rakete na grad Beršeba! Tramp ponovo napao NATO: „Oduvek sam govorio da je to papirni tigar“ (VIDEO, FOTO)
Iran Americka vojska.jpg
PlanetaIZRAEL NAJAVIO OKUPACIJU DELA SUSEDNE DRŽAVE! Evo dokle će izraelska vojska da prodre, lomiće se koplja oko KLJUČNE TAČKE!
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA OBJASNILA ZAŠTO NIJE MOGLA DA PRESRETNE IRANSKE RAKETE: "Verovatno su koristili projektila tipa Gadr"
profimedia-0897929623.jpg