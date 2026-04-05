Slovački premijer Robert Fico izjavio je da bi Evropska unija trebalo da ukine sankcije na rusku naftu i gas kako bi ojačala energetsku bezbednost, dodajući da bi Evropska komisija trebalo da obnovi dijalog s Rusijom.

Fico je, kako prenosi Rojters, ocenio da bi Unija trebalo da prekine sa sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa, obnovi isporuke preko naftovoda "Družba" i doprinese okončanju rata u Ukrajini, kako bi se ublažila energetska kriza povezana sa sukobima u Iranu.

U saopštenju nakon telefonskog razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, Fico je naveo da bi EU, a posebno Evropska komisija, trebalo odmah da obnovi dijalog sa Rusijom.

"EU, a naročito Evropska komisija, bi trebalo bez odlaganja da nastave dijalog sa Rusijom i obezbede političko-pravni okvir koji će omogućiti državama članicama i Uniji u celini da nadoknade nedostajuće rezerve gasa i nafte, kao i da omoguće snabdevanje ovim strateškim sirovinama iz svih mogućih izvora i pravaca, uključujući Rusiju", istakao je Fico.

Kurir.rs/Rojters

