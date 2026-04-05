Član posade, oficir za sisteme naoružanja, bio je ranjen nakon što je iskočio iz aviona u petak, ali je i dalje mogao da hoda i više od jednog dana je izbegavao zarobljavanje u planinskom području, rekao je jedan od zvaničnika za Axios.

Operacija spasavanja i učešće specijalnih jedinica

Kako navodi jedan zvaničnik, operacija je sprovedena uz angažovanje specijalizovane jedinice komandosa i snažnu vazdušnu podršku. Američke snage su, prema tim navodima, otvorile intenzivnu vatru tokom akcije, a sve jedinice su se potom povukle iz Irana.

Spasavanje je predstavljalo ozbiljan izazov za američku vojsku, dok su i pripadnici Islamske revolucionarne garde (IRGC) istovremeno tragali za nestalim američkim oficirima u jugozapadnom Iranu. Na kraju su oba člana posade spasena u operacijama specijalnih snaga unutar Irana.

Kako je došlo do spasavanja

Prema navodima izvora, pilot i oficir za sisteme naoružanja su nakon katapultiranja uspostavili kontakt putem komunikacionih sistema.

Pilot je spasen nekoliko sati nakon što je avion oboren. Tokom te operacije, Iran je navodno pogodio američki helikopter "crni jastreb", pri čemu su članovi posade povređeni, ali je letelica uspela da nastavi misiju.

Za pronalazak i spasavanje drugog člana posade bilo je potrebno više od jednog dana.

Uloga CIA u operaciji

Visoki zvaničnik administracije rekao je da je pre lociranja oficira, CIA pokrenula operaciju obmane, šireći informacije unutar Irana da su američke snage već pronašle nestalog i da pokušavaju njegovo izvlačenje sa tla.

Istovremeno, CIA je koristila "specifične sposobnosti" za njegovo lociranje. Zvaničnik je opisao potragu kao izuzetno tešku, ali je istakao da je u ovom slučaju u pitanju bio američki vojnik skriven u planinskoj pukotini, nevidljiv bez obaveštajnih kapaciteta CIA.

CIA je potom podelila njegovu tačnu lokaciju sa Pentagonom, američkom vojskom i Belom kućom, nakon čega je predsednik SAD Donald Tramp naredio hitnu spasilačku misiju.

Delovi američkog F-15 navodno oborenog u Iranu

Sukobi tokom operacije

Prema izvorima, i snage IRGC-a su rasporedile jedinice u region kako bi sprečile spasavanje. Američki lovci izveli su udare na iranske snage kako bi ih udaljili iz područja. Tokom operacije korišćena je i jaka vazdušna podrška.

Tramp i članovi njegovog tima pratili su akciju iz Situacione sobe Bele kuće.

Ostaci aviona za koje Iran tvrdi da je američki borbeni avion koji je oboren iznad centralnog dela zemlje

Trampova potvrda i izjave

Tramp je na Truth Social platformi potvrdio spasavanje, opisujući ga kao "jednu od najhrabrijih operacija potrage i spasavanja u istoriji SAD". Dodao je da je oficir, pukovnik, "zadobio povrede, ali da će biti dobro".

- Ovaj hrabri vojnik bio je iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, dok su ga naši neprijatelji tražili i približavali mu se iz sata u sat - napisao je Tramp.

Zvaničnik Bele kuće naveo je da je Tramp tokom celog dana boravio u Ovalnom kabinetu i dobijao stalne izveštaje od ministra rata Pita Hegseta.

Širi kontekst sukoba i posledice

Pored F-15 i helikoptera "crni jastreb", Iran je navodno oborio i jedan jurišni avion A-10 u petak, što je dovelo u pitanje tvrdnje Trampa, Hegseta i drugih zvaničnika o potpunoj vazdušnoj nadmoći SAD nad Iranom. Pilot tog aviona uspeo je da preleti na prijateljsku teritoriju i bezbedno se katapultira.

Tramp je, međutim, tvrdio da činjenica da su oba člana posade spasena bez američkih žrtava pokazuje da SAD imaju "ogromnu vazdušnu dominaciju i superiornost".

U međuvremenu, diplomatski napori nisu ostvarili značajan napredak poslednjih dana, navode izvori upoznati sa indirektnim pregovorima.

Tramp je takođe zapretio da će "pakao pogoditi Iran" ukoliko režim ne pristane da u roku od 48 sati otvori Ormuski moreuz. Ranije je pominjao i mogućnost udara na civilnu infrastrukturu, poput elektrana.