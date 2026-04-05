Prema tvrdnjama koje idu uz snimak, američki timovi za potragu i spasavanje (CSAR) sukobili su se sa pripadnicima Basidža, paravojne formacije povezane sa iranskim Korpusom Islamske revolucionarne garde (IRGC), koji su pokušavali da zarobe pilota u planinskom području Kuh-e-Sidžah u okrugu Kohdašt.

Navodi se da su američki helikopteri za spasavanje bili pod zaštitom jurišnog aviona A-10, čiji je pilot ispaljivao navođene rakete na napadače i sprečavao njihovo približavanje. Autentičnost snimka za sada nije nezavisno potvrđena.

Pilot se skrivao uz pomoć lokalnog stanovništva

Prema dostupnim informacijama, drugi član posade - oficir za sisteme naoružanja - nakon katapultiranja bio je povređen, ali je mogao da se kreće i više od jednog dana je izbegavao zarobljavanje. Za njim su istovremeno tragale američke specijalne snage i iranske jedinice.

Dve odvojene operacije spasavanja

Spasavanje oba člana posade F-15 sprovedeno je u dve odvojene operacije specijalnih snaga duboko unutar iranske teritorije. U akciji je učestvovalo na desetine letelica, a prema više izvora tokom operacije došlo je i do direktnih sukoba između američkih i iranskih snaga.

Zvanične tvrdnje SAD i Irana

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su oba člana posade spasena i da u operaciji nije bilo američkih žrtava, dok Irantvrdi da je tokom tih događaja oborio više američkih letelica.