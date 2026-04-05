Operacija spasavanja američkog pilota iz oborenog lovca F-15 u Iranu bila je izuzetno složena i uključivala je stotine pripadnika specijalnih snaga, kao i desetine aviona i helikoptera, javlja BBC.

BBC-jev analitičar Kris Partridž navodi da je reč o jednoj od najvećih operacija potrage i spasavanja u poslednjih nekoliko godina, uz angažovanje značajnih vojnih resursa.

Povređeni pilot dugo izbegavao zarobljavanje

Prema navodima koje prenosi BBC, oficir za sisteme naoružanja (WSO), koji se nalazio na drugom sedištu u avionu F-15E Strike Eagle, povređen je prilikom katapultiranja iznad juga Irana.

Uprkos povredama, uspeo je da se kreće i više od jednog dana izbegava zarobljavanje, naoružan samo pištoljem.

Reč je o prvom obaranju F-15E u borbenim uslovima za više od 20 godina.

Napadi kako bi se zadržale iranske snage

Američke snage su otvorile vatru kako bi sprečile približavanje iranskih jedinica mestu gde se pilot nalazio. Prema dostupnim informacijama, tokom operacije došlo je i do razmene vatre sa iranskim snagama.

Amerikanci uništili sopstvene letelice

BBC navodi i da dva od pet američkih transportnih aviona korišćenih u operaciji nisu uspela da polete iz Irana. Kako ne bi pali u ruke protivnika, američke snage su ih uništile.

S druge strane, prema navodima poluzvanične iranske agencije Tasnim, Revolucionarna garda Irana saopštila je da je nekoliko "neprijateljskih vazdušnih sredstava" uništeno tokom američke operacije spasavanja pilota koji je bio zarobljen u Iranu.

(Kurir.rs/BBC/Preneo: V.M.)

